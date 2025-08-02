10 AUGSUNDAY2025 2:16:33 PM
IndiGo की फ्लाइट में गुंडागर्दी, बीच हवा में एक यात्री ने बीमार यात्री को मारा थप्पड़

  • Updated: 02 Aug, 2025 09:48 AM
IndiGo की फ्लाइट में गुंडागर्दी, बीच हवा में एक यात्री ने बीमार यात्री को मारा थप्पड़

नारी डेस्क: शुक्रवार को मुंबई से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E138 में एक चौंकाने वाली घटना हुई। इंडिगो चालक दल से सहायता प्राप्त कर रहे एक यात्री पर उसके साथी यात्री ने कथित तौर पर हमला कर दिया। सूत्रों ने बताया कि एक यात्री, जो अस्वस्थ लग रहा था, इंडिगो के केबिन क्रू द्वारा उसकी देखभाल की जा रही थी तभी एक अन्य यात्री ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि इंडिगो ने हमलावर के व्यवहार को "अनियंत्रित" बताया है और कोलकाता पहुंचने पर उसे सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने आगे की जांच के लिए आरोपी को हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया। संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस घटना की सोशल मीडिया पर खूब निंदा हो रही है।


इंडिगो के बयान के अनुसार- "हमें अपनी एक उड़ान में हुई मारपीट की घटना की जानकारी है। इस तरह का अभद्र व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और सम्मान से समझौता करने वाले किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं।" बयान में आगे कहा गया है- "हमारे चालक दल ने स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार काम किया। संबंधित व्यक्ति की पहचान अभद्र व्यक्ति के रूप में की गई और आगमन पर उसे सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी संबंधित नियामक एजेंसियों को विधिवत सूचित कर दिया गया है। हम अपनी सभी उड़ानों में एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" 


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर व्यापक रूप से साझा किए गए इस फुटेज में सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति एक साथी यात्री को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आज उड़ान के बीच में कथित तौर पर घबराहट का दौरा पड़ रहा था। घटना की रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ सुनाई दे रही है जिसमें हमलावर से सवाल पूछा जा रहा है: "हम सभी को समस्याएं होती हैं, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था।" क्लिप के अंत में चालक दल के सदस्यों को आपत्तिजनक यात्री को विमान के निकास द्वार तक ले जाते हुए दिखाया गया है।
इस घटना से ऑनलाइन लोगों में भारी आक्रोश है।

