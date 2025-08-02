10 AUGSUNDAY2025 2:29:04 PM
हाथ-पैर सुन्न और झनझनाहट महसूस हो रही है? हो सकता है  इस जरूरी विटामिन की कमी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Aug, 2025 12:31 PM
नारी डेस्क: अगर आपके हाथ या पैर अकसर सुन्न पड़ जाते हैं या उनमें झनझनाहट महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। कई बार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन बार-बार ये समस्या होने पर आपको सतर्क होना चाहिए। शरीर का यह संकेत किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है, खासकर विटामिन B12 की।

सुन्नपन की समस्या बार-बार हो तो हो जाएं सावधान

हाथ-पैर का सुन्न पड़ना या झुनझुनी होना कभी-कभी सामान्य होता है, जैसे देर तक एक ही पोजीशन में बैठने पर। लेकिन अगर यह समस्या लगातार हो रही हो तो यह आपके शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसका इलाज करना जरूरी होता है।

PunjabKesari

विटामिन B12 क्यों है जरूरी?

विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह नसों को स्वस्थ रखने और दिमाग की सही क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो नसों पर असर पड़ता है, जिससे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें झनझनाहट होने लगती है।

विटामिन B12 की कमी से जुड़े अन्य लक्षण

सिर्फ सुन्नपन ही नहीं, विटामिन B12 की कमी के और भी कई लक्षण होते हैं। इसमें लगातार थकावट महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन, मूड स्विंग्स यानी अचानक मूड खराब होना, ध्यान न लगना और कमजोरी भी शामिल है। यदि ये लक्षण दिखें तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में यह जरूरी विटामिन कम हो सकता है।

ये भी पढ़ें:  ब्रा की रगड़ से ब्रेस्ट के पास स्किन हो गई है काली, तो ये हो सकती है कैंसर की निशानी, जानें डाक्टर की राय

कैसे करें अपनी डाइट में बदलाव?

विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए अपनी डाइट में बदलाव लाना जरूरी है। दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन B12 के अच्छे स्रोत हैं। अंडे, मछली और मीट खाने वालों को भी इस विटामिन की पूर्ति इनके जरिए हो सकती है। शाकाहारी लोग फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं।

PunjabKesari

डॉक्टर से कब लें सलाह?

अगर हाथ-पैर में सुन्नपन के साथ कमजोरी, चक्कर, या लगातार थकान महसूस हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। सही टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि यह विटामिन B12 की कमी है या कोई अन्य समस्या। बिना इलाज के यह परेशानी बढ़ सकती है।

छोटी समस्या को न बनने दें बड़ी परेशानी

हाथ-पैर का सुन्न होना छोटे से लगने वाला लक्षण कभी-कभी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए शरीर के इन संकेतों को गंभीरता से लें और समय रहते उचित इलाज कराएं ताकि आगे कोई दिक्कत न हो।

PunjabKesari

डिस्क्लेमर: इस जानकारी का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है।  

