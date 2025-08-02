ब्रा की रगड़ से ब्रेस्ट के पास स्किन हो गई है काली, तो ये हो सकती है कैंसर की निशानी, जानें डाक्टर की राय

नारी डेस्क: अक्सर महिलाएं देखती हैं कि ब्रेस्ट के पास या ब्रा की स्ट्रैप वाली जगह की स्किन काली हो जाती है। गर्मियों में या लंबे समय तक टाइट ब्रा पहनने पर यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मन में सवाल उठता है क्या यह ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है? इस डर को समझना ज़रूरी है, लेकिन घबराने से पहले हमें इसके पीछे की असली वजह और मेडिकल साइंस की राय भी जान लेनी चाहिए।

स्किन काली क्यों होती है?

टाइट ब्रा या गलत साइज की ब्रा पहनने से स्किन पर लगातार रगड़ (फ्रिक्शन) होती है। बार-बार रगड़ से मेलेनिन नाम का तत्व ज्यादा बनने लगता है, जिससे स्किन का रंग गहरा पड़ जाता है। इसे मेडिकल भाषा में फ्रिक्शनल मेलानोसिस (Frictional Melanosis) कहते हैं। इसके अलावा, गर्मी में पसीना और नमी जमा हो जाने से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे त्वचा और ज्यादा काली दिखने लगती है।

क्या यह ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है?

सिर्फ स्किन का काला होना ब्रेस्ट कैंसर का सीधा संकेत नहीं होता। हालांकि, अगर इसके साथ ये लक्षण दिखें, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए:

ब्रेस्ट में कोई गांठ (लंप) महसूस होना

निप्पल से डिस्चार्ज आना

ब्रेस्ट के आकार या रंग में बदलाव

त्वचा पर सूजन, डिंपल या लालिमा

लगातार दर्द

अगर सिर्फ त्वचा काली हो रही है और ऊपर बताए गए लक्षण नहीं हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं।

स्किन डार्कनेस से बचने के लिए क्या करें?

सही साइज की ब्रा पहनें – टाइट ब्रा से रगड़ ज्यादा होती है।

कॉटन ब्रा का इस्तेमाल करें – सिंथेटिक कपड़े पसीने को रोकते हैं, जिससे दिक्कत बढ़ सकती है।

रोज ब्रा बदलें और त्वचा को साफ-सुथरा व सूखा रखें। स्किन पर एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाएं। अगर खुजली या बदबू है, तो एंटी-फंगल क्रीम का उपयोग करें।

डॉक्टर से कब मिलें?

अगर ब्रेस्ट में दर्द, गांठ, या निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है। स्किन की काली पड़ी जगह में जलन, सूजन या बदलाव लगातार बना हुआ है। समस्या लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है।

ब्रा की रगड़ से त्वचा का काला होना आम समस्या है और यह अधिकतर बार कैंसर से जुड़ी नहीं होती। मगर अगर अन्य लक्षण भी नजर आएं, तो सावधानी बरतना जरूरी है। सही जानकारी और स्वच्छता से इस परेशानी से आसानी से निपटा जा सकता है।