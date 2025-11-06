07 NOVFRIDAY2025 8:29:39 PM
बड़ी खबर: टूट गया नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का रिश्ता, शादी के 4 साल बाद ले रहे हैं तलाक

  • Updated: 06 Nov, 2025 04:40 PM
बड़ी खबर: टूट गया नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का रिश्ता, शादी के 4 साल बाद ले रहे हैं तलाक

नारी डेस्क: नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने कथित तौर पर अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लिया है, जिससे एक ऐसा रिश्ता खत्म हो गया है जो टेलीविजन सेट पर शुरू हुआ था और बाद में भारतीय टीवी जगत की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक बन गया। 2021 में शादी करने वाले इस जोड़े ने अपने निजी जीवन को लेकर महीनों की अटकलों के बाद तलाक के लिए अर्जी दी है।

बात यह है कि यह अलगाव अचानक नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पिछले कुछ समय से अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि फैसला हो चुका है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी प्रेम कहानी "गुम है किसी के प्यार में" के सेट पर शुरू हुई थी। नील ने विराट का किरदार निभाया था; ऐश्वर्या ने पाखी का। सह-कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने से शुरू हुआ यह रिश्ता दोस्ती में बदल गया और अंततः और गहरा होता गया। प्रशंसकों ने उन्हें प्यार में पड़ते, अपने रिश्ते का ऐलान करते और 2021 में शादी करते देखा। वे सिर्फ़ घर के साथी नहीं थे। वे "स्मार्ट जोड़ी" और बाद में "बिग बॉस 17" में साथ नज़र आए, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से आलोचनाओं और प्रतिस्पर्धी माहौल में एक-दूसरे का समर्थन किया। 

लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ बदल गया है। लोगों ने सबसे पहले इस खामोशी को नोटिस किया। ऐश्वर्या, जो ऑनलाइन काफ़ी सक्रिय रहती हैं ने परिवार के साथ त्योहार मनाए, लेकिन नील नज़र नहीं आए।  जून में, ऐश्वर्या ने बिना किसी प्रत्यक्ष पुष्टि के इन कानाफूसियों पर बात की। एक इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए, उन्होंने लोगों से उनके जीवन के इर्द-गिर्द कहानियां गढ़ना बंद करने को कहा। उन्होंने ब्रेकअप की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि यह बातचीत उनकी शांति को प्रभावित कर रही है। उनका संदेश स्पष्ट था: खामोशी कमज़ोरी नहीं है, और निजता कोई दिखावा नहीं है।
 

