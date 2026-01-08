मशरूम डंपलिंग Sticks

नारी डेस्क : अगर आप हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स पसंद करते हैं, तो मशरूम डंपलिंग स्टिक्स आपके लिए परफेक्ट हैं। सब्जियों, पनीर और मोज़रेला चीज़ से बने ये क्रिस्पी रोल्स हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगे। गरमागरम सर्व करें और अपनी पसंदीदा डिप के साथ मज़ा लें।

Servings - 5

सामग्री

मशरूम – 150 ग्राम

गाजर – 90 ग्राम

पत्ता गोभी – 80 ग्राम

अदरक – 1 छोटी चम्मच

लहसुन की कलियां – 1 टेबलस्पून

तेल – 2 टेबलस्पून

नमक – 1 छोटी चम्मच

काली मिर्च – 1/4 छोटी चम्मच

सोया सॉस – 1 छोटी चम्मच

पनीर (कद्दूकस किया हुआ) – 70 ग्राम

हरी प्याज़ (स्लाइस की हुई) – 1 टेबलस्पून

पानी – 350 मिलीलीटर

राइस पेपर – 20

मोज़रेला चीज़ – 70 ग्राम

तेल – पैन को ग्रीस करने के लिए

चिली ऑयल – गार्निश के लिए

हरी प्याज़ – गार्निश के लिए

विधि

1. एक फूड प्रोसेसर में 150 ग्राम मशरूम, 90 ग्राम गाजर, 80 ग्राम पत्ता गोभी, 1 छोटी चम्मच अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन डालकर हल्का ग्राइंड करें।

2. एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करें, फिर इसमें तैयार मिश्रण डालें और 7–8 मिनट तक पकाएं।

3. इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच सोया सॉस डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

4. अब इसमें 70 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और 1 मिनट पकाएं।

5. 1 टेबलस्पून हरी प्याज़ डालें और 1–2 मिनट पकाएं। फिर पैन को आंच से हटाएं और मिश्रण को 10 मिनट ठंडा होने दें।

6. एक बर्तन में 350 मिलीलीटर पानी लें। राइस पेपर को पानी में डुबोएं और एक साफ़ बोर्ड पर रखें।

7. राइस पेपर पर तैयार मिश्रण डालें, ऊपर मोज़रेला चीज़ छिड़कें और सिलेंडर आकार में रोल करें।

8. हल्के ग्रीस किए पैन में रोल्स रखें और सभी तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएँ। फिर आंच से उतार लें।

9. चिली ऑयल और हरी प्याज़ से गार्निश करें।

10. गरमागरम सर्व करें, अपनी पसंद की डिप के साथ।

