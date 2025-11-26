02 DECTUESDAY2025 8:30:22 PM
सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी जरूर लगवाएं सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली ये वैक्सीन

  • Updated: 26 Nov, 2025 01:38 PM
सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी जरूर लगवाएं सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली ये वैक्सीन

नारी डेस्क:   एचपीवी (HPV – Human Papillomavirus) वैक्सीन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोजों में से एक मानी जाती है। यह न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पुरुषों के लिए भी बेहद जरूरी है। ऑक्सफोर्ड-trained स्त्रीरोग विशेषज्ञों ने इसे लेकर खुलासा किया कि इस वैक्सीन का समय पर लेना कई प्रकार के कैंसर से बचाव कर सकता है।


HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है?

एचपीवी एक वायरस है जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह वायरस लंबे समय तक शरीर में बिना लक्षण दिखाए रह सकता है। कुछ प्रकार के HPV वायरस कैंसर जैसे गर्भाशय का कैंसर, गले और मुंह का कैंसर, गुदा और जननांग का कैंसर का कारण बन सकते हैं। वैक्सीन लेने से शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, जो HPV वायरस से लड़ते हैं। यह विशेष रूप से कैंसर से बचाव में मदद करती है। महिलाओं में सर्वाइकल (गर्भाशय) कैंसर  का जोखिम कम होता है। पुरुषों में जननांग और गुदा कैंसर से सुरक्षा मिलती है। परिवार और समाज में संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है।


पुरुषों को भी क्यों लेनी चाहिए ये वैक्सीन

अक्सर लोग सोचते हैं कि HPV वैक्सीन सिर्फ महिलाओं के लिए है। विशेषज्ञ बताते हैं पुरुष भी HPV के वाहक हो सकते हैं। पुरुषों में गुदा और जननांग के कैंसर का खतरा रहता है। पुरुष वैक्सीन लेने से साथी महिलाओं को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है।9 से 26 साल के बीच यह वैक्सीन सबसे प्रभावी होती है। इसमें आमतौर पर 2–3 डोज़ की श्रृंखला होती हे। यदि कोई पहले से यौन सक्रिय है, तो वैक्सीन लेने से कुछ सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए पहले डोज़ लेना सबसे अच्छा है।


साइड इफेक्ट्स और सुरक्षा

HPV वैक्सीन को सुरक्षित माना गया है। सामान्य साइड इफेक्ट्स में हल्का दर्द, सूजन या बुखार शामिल हो सकते हैं। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं-  “HPV वैक्सीन सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। पुरुषों को भी इसे लेना चाहिए। यह व्यक्तिगत सुरक्षा और समाज के लिए जरूरी है। समय पर वैक्सीन लेने से आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।” HPV वैक्सीन आज के समय में कैंसर रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। इसे समय पर लेना और महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के लिए भी इसे अपनाना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा है, बल्कि समाज में संक्रमण फैलने से रोकने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

