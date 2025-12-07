08 DECMONDAY2025 10:43:35 PM
रुमाल जैसी मुलायम और बटर में डूबी रुमाली रोटी, घर पर ऐसे बनाएं रेसिपी

नारी डेस्क : घर के किचन में रोज़ाना रोटी बनती है कभी चपाती, कभी पराठा। लेकिन अगर आप रोज़ की रोटी से हटकर घरवालों के लिए कुछ खास और रेस्टोरेंट-स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो बटर का ट्विस्ट देकर रुमाली रोटी जरूर ट्राई करें। यह इतनी पतली और सॉफ्ट होती है कि देखने में बिल्कुल रुमाल जैसी लगती है और खाते ही मुंह में घुल जाती है। यहां जानिए कैसे घर पर आसानी से बनाए जा सकती है मुगलई स्वाद से भरपूर, बटर-लगी रुमाली रोटी।

रुमाली रोटी बनाने के लिए सामग्री

मैदा – 2 कप

गेहूं का आटा – 1 कप

नमक – 1 चम्मच

चीनी – आधा चम्मच

बटर – जरूरत के अनुसार

तेल या घी – जरूरत के अनुसार

दूध – आधा कप

पानी – जरूरत के अनुसार

रुमाली रोटी बनाने की विधि

1. सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और गेहूं का आटा डालें। इसमें नमक और चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब थोड़ा-सा तेल या घी डालें और उंगलियों से मिलाएं, ताकि आटे में मोयन अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद धीरे-धीरे दूध और पानी डालते हुए नरम और बेहद मुलायम आटा गूंथ लें।

2. गूंथे हुए आटे को 8–10 मिनट तक हथेली से अच्छे से मसलें और स्ट्रेच करें। इससे आटे में ग्लूटन एक्टिव होगा और रोटी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब आटे को हल्के गीले कपड़े से ढककर लगभग 30 मिनट के लिए आराम करने दें। ध्यान रखें, आटा जितना मुलायम होगा, रुमाली रोटी उतनी ही पतली और नरम बनेगी। अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बना लें। हर लोई को सूखे मैदे में लपेटकर बहुत पतला बेलें। रोटी इतनी पतली होनी चाहिए कि हल्का सा रुमाल जैसा एहसास आए।

3. गैस पर तवा पलटकर तेज आंच पर अच्छी तरह गर्म करें। जब तवा बहुत गर्म हो जाए, तभी रोटी को उस पर फैलाएं। मक्खन वाली रुमाली रोटी कुछ ही सेकंड में फूलने लगेगी। इसे पलटकर दूसरी तरफ भी 3–5 सेकंड पकाएं। ध्यान रखें, ज्यादा देर तक न सेंकें वरना रोटी सख्त हो सकती है।

4. तवे से उतारते ही रोटी पर गरमा-गरम बटर लगाएं। चाहें तो ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं।

परोसने का तरीका: रुमाली रोटी को आप पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता या किसी भी मुगलई सब्जी के साथ गरमा-गरम परोस सकते हैं।
 

