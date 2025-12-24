Christmas बटर कुकीज़

नारी डेस्क : क्रिसमस का त्योहार मीठी खुशबू, प्यार और स्वादिष्ट ट्रीट्स के बिना अधूरा है। ऐसे में घर पर बनी क्रिसमस बटर कुकीज़ इस खास मौके को और भी यादगार बना देती हैं। ये कुकीज़ न सिर्फ बनाने में आसान हैं, बल्कि बटर, गुड़ और इलायची के हल्के फ्लेवर के साथ बच्चों और बड़ों सभी को खूब पसंद आती हैं। खूबसूरत क्रिसमस डेकोरेशन के साथ ये कुकीज़ पार्टी, गिफ्टिंग और फैमिली गेदरिंग के लिए परफेक्ट हैं।

Servings - 5

सामग्री (Ingredients)

बटर – 100 ग्राम

मैदा (ऑल पर्पस फ्लोर) – 160 ग्राम

पिसी हुई चीनी – 70 ग्राम

गुड़ पाउडर – 2 टेबलस्पून

बेकिंग पाउडर – 1/4 टीस्पून

इलायची पाउडर – 1/4 टीस्पून

दूध – 80 मिलीलीटर

खाने योग्य क्रिसमस ट्री – सजाने के लिए

खाने योग्य जिंजरब्रेड मैन – सजाने के लिए

स्टार स्प्रिंकल्स – सजाने के लिए

खाने योग्य होली लीफ – सजाने के लिए

बनाने की विधि (Preparation)

1. एक बाउल में 100 ग्राम बटर और 160 ग्राम मैदा डालें। हाथों से रगड़ते हुए मिलाएं, जब तक यह ब्रेड क्रम्ब्स जैसा न हो जाए।

2. अब इसमें पिसी चीनी, गुड़ पाउडर, बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।

3. धीरे-धीरे 80 मिलीलीटर दूध डालें और सॉफ्ट आटा गूंथ लें। आटे को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।

4. आटे का एक हिस्सा लें और बेलन से बेल लें। कुकी कटर की मदद से कुकीज़ काटें और बेकिंग ट्रे पर रखें।

5. अब कुकीज़ को एडिबल क्रिसमस ट्री, जिंजरब्रेड मैन, स्टार स्प्रिंकल्स और होली लीफ से सजाएं।

6. ओवन को 180°C (356°F) पर पहले से गरम करें और कुकीज़ को 15–18 मिनट तक बेक करें।

7. ओवन से निकालकर हल्का ठंडा होने दें और फिर सर्व करें।

