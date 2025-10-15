बड़ी खबर:  नहीं रहे महाभारत के 'कर्ण', 68 की उम्र में कैंसर से जंग हारे Pankaj Dheer

नारी डेस्क: फिल्म जगत ने आज अपने क खास सितारे को खो दिया है। हिंदी और पंजाबी फ़िल्मों के जाने-माने अभिनेता पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 68 साल की उम्र में अंतकम सासं ली। 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल 'महाभारत' में कर्ण की दमदार भूमिका से उन्हें लोकप्रियता मिली थी।



बताया जा रहा है कि पंकज धीर को कैंसर था। वह इससे जंग जीत भी गए थे, पर कुछ महीने पहले कैंसर वापस लौट आया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान गृह में शाम 4.30 बजे किया जाएगा। पंकज धीर का अभिनय हमेशा गंभीरता, शालीनता और दमदार संवाद अदायगी के लिए जाना जाता है। उन्होंने टेलीविज़न पर मिथक और इतिहास आधारित किरदारों को जीवंत कर दिया।





पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था। उनके पिता सी. एल. धीर भी एक जाने-माने फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्मों से की, लेकिन टीवी धारावाहिकों ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। उनके बेटे निखिल धीर भी बॉलीवुड अभिनेता हैं, जिन्होंने Chennai Express, Shershaah जैसी फिल्मों में काम किया है। पंकज धीर ने मुंबई में Abbhinnay Acting Academy नाम से एक एक्टिंग स्कूल भी शुरू किया है, जहां कई नए कलाकार ट्रेनिंग लेते हैं।