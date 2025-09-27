गायक जुबिन गर्ग के मैनेजर के खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस' जारी, CM ने लाइव आकर दी जानकारी

नारी डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस' जारी किए गए हैं। शर्मा ने ‘फेसबुक लाइव' में कहा कि दोनों को छह अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा, अन्यथा पुलिस उनके लिए तलाशी अभियान तेज कर देगी। उन्होंने कहा-‘‘चूंकि दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि वे अभी आएं। लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना होगा। उन्हें छह अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।''



मुख्यमंत्री ने कहा- ‘‘अगर वे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​के सामने पेश नहीं होना चाहते, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही है, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड का लेन-देन रोक दिया गया है ताकि ‘‘वह लंबे समय तक बाहर न रह सकें।'' शर्मा ने कहा कि सरकार सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के वास्ते एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने के लिए शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा- ‘‘मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस जुबिन गर्ग मामले की उचित जांच नहीं कर पा रही है, हम मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप देंगे।'' शर्मा ने लोगों से संयम बनाए रखने और ‘‘जुबिन के नाम पर सरकार विरोधी राजनीति में शामिल न होने का भी आग्रह किया, जिसका मकसद असम को नेपाल में बदलना है।''