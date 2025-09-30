Lemon पुडिंग

नारी डेस्क : अगर आप मीठे में कुछ हल्का-फुल्का और फ्रेश फ्लेवर वाली डिश ट्राई करना चाहते हैं, तो लेमन पुडिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। नींबू का खट्टा-मीठा स्वाद और क्रीमी टेक्सचर इस डेज़र्ट को खास बनाता है। इसे बनाना बेहद आसान है और आप इसे खास मौकों या फैमिली गेट-टुगेदर में सर्व कर सकते हैं। ठंडी-ठंडी लेमन पुडिंग हर किसी का मन मोह लेगी।

Servings - 5

सामग्री

हेवी क्रीम – 500 ग्राम

चीनी – 80 ग्राम

नींबू का ज़ेस्ट (कद्दूकस किया छिलका) – 1 टीस्पून

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

रसभरी (Raspberries) – गार्निशिंग के लिए

विधि

1.एक सॉस पैन में 500 ग्राम हेवी क्रीम, 80 ग्राम चीनी और 1 टीस्पून नींबू का जेस्ट डालें। अच्छी तरह विस्क करके मिला लें।

2. अब इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालें और 4–5 मिनट तक लगातार फेंटते रहें। इसके बाद गैस से उतार लें।

3. तैयार मिश्रण को बड़े नींबू के छिलकों (या सर्विंग बाउल्स) में डालें। इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखें।

4. जमने के बाद ऊपर से रसभरी से गार्निश करें।

5. ठंडा-ठंडा परोसें और आनंद लें।

