बिना बेसन के मोतीचूर Ladoo

नारी डेस्क : क्या आप बेसन के बिना भी मोतीचूर जैसे स्वादिष्ट लड्डू बनाना चाहते हैं? यह रेसिपी आपके लिए है! साबूदाने से बने ये लड्डू हल्के, झटपट बनने वाले और खास मौकों या व्रत में खाने के लिए परफेक्ट हैं। मिठास, रंग और कुरकुरे खरबूजे के बीज इन लड्डुओं को और भी स्वादिष्ट बना देते हैं।
Servings - 6
सामग्री
साबूदाना – 220 ग्राम
पानी – 400 मिलीलीटर
घी – 2 बड़े चम्मच
चीनी – 170 ग्राम
ऑर्गेनिक फूड कलर (ऑरेंज) – 1/2 छोटा चम्मच
खरबूजे के बीज – 1 बड़ा चम्मच
विधि
1. एक बाउल में 220 ग्राम साबूदाना और 400 मिलीलीटर पानी डालकर 6–8 घंटे के लिए भिगो दें।
2. समय पूरा होने पर साबूदाना छान लें।
3. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें और भीगा हुआ साबूदाना डालें। इसे 10–12 मिनट धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं।
4. अब इसमें 170 ग्राम चीनी डालें और लगातार चलाते हुए 7–8 मिनट तक पकाएं।
5. इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच ऑरेंज फूड कलर डालें और अच्छे से मिला लें।
6. फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज डालें और अच्छी तरह मिक्स करें।
7. गैस से उतारकर मिश्रण को 5–8 मिनट ठंडा होने दें।
8. अब हाथों में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर गोल लड्डू बना लें।
9. परोसें और स्वादिष्ट लड्डुओं का आनंद लें।
नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum