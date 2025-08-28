01 SEPMONDAY2025 7:48:41 AM
गुरुवार के ये 5 आसान उपाय बना सकते हैं आपको करोड़पति – मां लक्ष्मी की कृपा पाने के अचूक तरीके

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Aug, 2025 04:57 PM
 नारी डेस्क:  गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-संपत्ति की बरसात होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं या अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुवार के ये 5 उपाय जरूर आजमाएं। ये आसान और शास्त्रसम्मत उपाय आपको सुख, समृद्धि और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।

लक्ष्मी-विष्णु की पूजा करें

गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। तुलसी के पत्ते, चंदन और कमल के फूल अर्पित करें। "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" और "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। यह पूजा धन की प्राप्ति और घर में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है।

 पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करें

गुरुवार को पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रिय रंग है। इस दिन पीले कपड़े पहनें। घर की सजावट में पीले फूलों का प्रयोग करें। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और लक्ष्मीजी की कृपा बनी रहती है।

केले के पेड़ की पूजा करें

गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से भी आर्थिक लाभ होता है। सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। हल्दी और चंदन से तिलक करें। पेड़ को पीले धागे से लपेटें और समृद्धि की प्रार्थना करें। ज्योतिष के अनुसार यह उपाय धन की रुकावटों को दूर करता है।

दान और सेवा करें

गुरुवार को दान करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीली चीजें जैसे – हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े या मिठाई दान करें। किसी भूखे को भोजन कराएं या मंदिर में भोग चढ़ाएं। यह कर्म पुराने पापों का नाश करता है और जीवन में सौभाग्य लाता है।

 श्रीसूक्त का पाठ करें

शाम के समय या सूर्यास्त के बाद श्रीसूक्त का पाठ करना बेहद फलदायी होता है। शांत जगह पर बैठकर 11 या 21 बार पाठ करें। घी और कपूर का दीपक जलाएं। यह पाठ मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में स्थायी धन और सुख देता है। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित ही आपको आर्थिक तरक्की और समृद्ध जीवन का अनुभव होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।  

 

