70th Filmfare Awards 2025: ‘लापता लेडीज’ ने मचाया धमाल, जीते 13 अवॉर्ड

नारी डेस्क: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का भव्य आयोजन 11 अक्टूबर की रात अहमदाबाद के ईकेए एरिना में किया गया। यह इवेंट ग्लैमर और सितारों की चमक से भरपूर रहा। इस साल फिल्मफेयर की मेजबानी करण जौहर, मनीष पॉल और शाहरुख खान ने की। खास बात यह रही कि किंग खान ने पूरे 17 साल बाद इस इवेंट की होस्टिंग की और अपने मशहूर “आर्म्स ओपन” पोज़ से फैंस का दिल जीत लिया।

‘लापता लेडीज’ ने लहराया परचम, जीते 13 अवॉर्ड

इस साल का सबसे बड़ा विनर रहा किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म ‘लापता लेडीज’। फिल्म ने कुल 13 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले किसी भी फिल्म ने इतने अवॉर्ड्स नहीं जीते थे, सिवाय ‘गली बॉय’ (2019) के। ‘लापता लेडीज’ को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट म्यूजिक जैसी कई अहम कैटेगरी में सम्मान मिला। यह फिल्म महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक यथार्थ और हास्य के बेहतरीन मिश्रण के लिए सराही गई।

‘गली बॉय’ ने बनाया था रिकॉर्ड, अब ‘लापता लेडीज’ ने दोहराया

फिल्मफेयर के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स का रिकॉर्ड ‘गली बॉय’ के नाम था, जिसने 2019 में 13 अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे। उससे पहले ‘ब्लैक’ (2005) ने 11 अवॉर्ड जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया था।

अब ‘लापता लेडीज’ ने ‘गली बॉय’ की बराबरी करते हुए उसी मुकाम को हासिल कर लिया है।

‘लापता लेडीज’ को किन कैटेगरीज में मिले अवॉर्ड्स

फिल्म ‘लापता लेडीज’ ने 13 कैटेगरी में अवॉर्ड्स जीते हैं, जिनमें बेस्ट फिल्म के साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड किरण राव को मिला। प्रतिभा रांटा को बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) और नितांशी गोयल को बेस्ट डेब्यू फीमेल का सम्मान मिला। रवि किशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) और छाया कदम बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फीमेल) रहीं। राम संपत ने बेस्ट म्यूजिक एलबम और बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के अवॉर्ड जीते, जबकि प्रशांत पांडे को बेस्ट लिरिक्स के लिए सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह ने ‘सजनी’ गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) का पुरस्कार जीता। स्नेहा देसाई को बेस्ट डायलॉग और बेस्ट स्क्रीनप्ले के लिए सम्मानित किया गया, और दर्शन जालन को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवॉर्ड मिला।

बॉक्स ऑफिस पर नहीं, ओटीटी पर मचाया धमाल

‘लापता लेडीज’ को 1 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। शुरुआती दौर में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन ओटीटी पर रिलीज़ होने के बाद इसे जबरदस्त सराहना मिली। दर्शकों ने इसकी कहानी, सादगी और किरदारों की गहराई की खूब तारीफ की। फिल्म का बजट सिर्फ 4–5 करोड़ रुपये था, लेकिन इसने कंटेंट के दम पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया।

सोशल मीडिया पर छाया ‘लापता लेडीज’ का जलवा

फिल्मफेयर के बाद सोशल मीडिया पर #LaapataaLadies और #KiranRao ट्रेंड करने लगे। फैंस ने किरण राव की सराहना करते हुए लिखा “कहानी दमदार हो तो स्टारकास्ट मायने नहीं रखती।” कई सेलेब्रिटीज़ ने भी ट्वीट कर टीम को बधाई दी और इसे “वूमन-सेंट्रिक सिनेमा की जीत” बताया।



‘लापता लेडीज’ ने साबित कर दिया कि अच्छी कहानी, सशक्त निर्देशन और दमदार अभिनय से बिना बड़े बजट के भी फिल्म इतिहास रच सकती है। फिल्मफेयर 2025 इस बात का गवाह बना कि कंटेंट ही सिनेमा का असली हीरो है।

