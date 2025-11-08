08 NOVSATURDAY2025 8:28:32 PM
Nari

कैटरीना कैफ की स्किन जैसी ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए फॉलो करें ये 5 स्किन केयर टिप्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Nov, 2025 12:50 PM
कैटरीना कैफ की स्किन जैसी ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए फॉलो करें ये 5 स्किन केयर टिप्स

नारी डेस्क: हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी त्वचा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह ग्लोइंग और बेदाग हो। हालांकि इसके लिए महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। अगर आप भी कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं, तो उनके बताए गए कुछ आसान स्किनकेयर टिप्स को अपनाकर आप भी अपनी त्वचा को चमकदार बना सकती हैं।

कैटरीना कैफ की स्किन केयर टिप्स

हेल्दी डाइट का पालन करें

कैटरीना कैफ का मानना है कि केवल डाइट फूड पर फोकस करना सही नहीं है, बल्कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इस डाइट में पोषक तत्वों की सही मात्रा होनी चाहिए, जिससे आपकी स्किन को अंदर से निखार मिले और वह ग्लोइंग रहे।

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

 

गुनगुना पानी पीना है जरूरी

कैटरीना का कहना है कि वह अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए हर सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करती हैं। यह तरीका न केवल त्वचा को हाइड्रेट करता है, बल्कि इससे चेहरे पर भी निखार आता है।

PunjabKesari

आइस वॉटर से स्किन को दें ग्लो

कैटरीना कैफ का कहना है कि ग्लोइंग स्किन के लिए वह नियमित रूप से आइस वॉटर का इस्तेमाल करती हैं। आइस वॉटर से चेहरे पर ताजगी आती है और यह त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है।

ये भी पढें: प्रेमानंद महाराज की तबीयत नाज़ुक, जानें कौन सी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं महाराज जी

फेशियल वर्कआउट करें

कैटरीना कैफ अपने स्किनकेयर रूटीन में फेशियल वर्कआउट को भी शामिल करती हैं। यह फेस योगा त्वचा के मसल्स को रिलैक्स करता है और झुर्रियों तथा फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करता है। अगर आप भी अपनी स्किन पर निखार चाहती हैं, तो फेस योगा को अपने रूटीन में शामिल करें।

 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

मेकअप रिमूव करना है जरूरी

कैटरीना कैफ और अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि सोने से पहले मेकअप जरूर हटा लें। मेकअप को चेहरे पर छोड़ने से गंदगी जमा हो सकती है, जिससे पिंपल्स और एचिंग के संकेत हो सकते हैं। इसलिए सोने से पहले मेकअप हटाना बेहद जरूरी है।

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप भी अपनी त्वचा को कैटरीना कैफ जैसी चमक और निखार दे सकती हैं।

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it