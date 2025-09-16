16 SEPTUESDAY2025 7:52:17 PM
कंगना को पंजाब की अदालत में होना पड़ेगा पेश,  एक बुजुर्ग महिला पर बेहूदी टिप्पणी करने का आरोप

  • Updated: 16 Sep, 2025 06:40 PM
कंगना को पंजाब की अदालत में होना पड़ेगा पेश,  एक बुजुर्ग महिला पर बेहूदी टिप्पणी करने का आरोप

नारी डेस्क: पंजाब के बठिंडा की एक अदालत ने अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत को एक बुजुर्ग महिला किसान प्रदर्शनकारी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में फिर से तलब किया है और भाजपा सांसद को जल्द से जल्द पेश होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है।


कंगना पर लगा ये आरोप

सर्वोच्च न्यायालय से पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति त्रिभुवन सिंह दहिया ने कहा- "याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उनकी अपनी ही नज़र में, बल्कि दूसरों की नज़र में भी उनकी छवि को गिराया है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता।" 


ये था कंगना का ट्ववीट

भाजपा सांसद के खिलाफ मानहानि का मामला बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की महिंदर कौर (73) ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें शाहीन बाग की मशहूर बिलकिस बानो बताकर बदनाम किया है और कहा है कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये में विरोध प्रदर्शन के लिए रखा जा सकता है। अपने रीट्वीट में, कंगना ने टिप्पणी की थी: "हा हा हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय के रूप में दिखाया गया था... और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के अंतरराष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए अपने ही लोगों की ज़रूरत है।" 


 2022 को दर्ज हुआ था मामला

यह गौतम यादव के एक पोस्ट के संदर्भ में था, जिसमें शिकायतकर्ता कौर की तस्वीर थी। कौर ने तर्क दिया था कि अपमानजनक सामग्री ने न केवल उनके सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि साथी प्रदर्शनकारियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। कौर ने कहा कि वह एक किसान परिवार से हैं और उन्होंने किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कंगना की टिप्पणियों के कारण उनका सार्वजनिक रूप से उपहास किया गया और उन्हें मानसिक कष्ट हुआ। 22 फरवरी, 2022 को बठिंडा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंगना को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। निचली अदालत के आदेश से व्यथित होकर, कंगना ने पहले उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 का गलत इस्तेमाल किया है।
 

