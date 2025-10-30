30 OCTTHURSDAY2025 1:00:13 PM
गुड़ और शहद जानें, किसका सेवन देगा आपकी सेहत को अधिक लाभ?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Oct, 2025 09:58 AM
नारी डेस्क: जब बात healthy foods की होती है, तो गुड़ और शहद दोनों का नाम सबसे पहले आता है। गुड़, जो गन्ने से बनाया जाता है, न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम और कई आवश्यक मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ पाचन में भी मदद करते हैं। दूसरी ओर, शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने और स्वास्थ्य के कई लाभों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुड़ ज्यादा फायदेमंद है या शहद? क्या गुड़ का कम कैलोरी होना और शहद का ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने का गुण आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? आज हम इन दोनों के स्वास्थ्य लाभों, पोषण सामग्री और विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें। आइए, जानें कि गुड़ और शहद में से कौन है सेहत का असली राजा!

गुड़ के फायदे

गुड़, गन्ने से बनता है और इसे भारतीय परंपरा में मिठास के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। गुड़ में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है और थकान को दूर करने में मदद करती है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं। यह शरीर की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है।गुड़ पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह आंतों को साफ रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है।

PunjabKesari

शहद के फायदे

शहद, फूलों से प्राप्त एक प्राकृतिक उत्पाद है, जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। शहद में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड़ की तुलना में कम होता है। इससे यह धीरे-धीरे शरीर में अवशोषित होता है, जिससे ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित रहता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और पेट की समस्याओं से राहत दिलाते हैं। 

PunjabKesari

किसमे ज्यादा कैलोरी (Calorie Content)

गुड़ में शहद की तुलना में कम कैलोरी होती है। इसलिए, यदि आप वजन घटाने के लिए कैलोरी कम करना चाहते हैं, तो गुड़ का सेवन फायदेमंद हो सकता है। शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड़ से कम है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। शहद में पाचन एंजाइम होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि गुड़ में मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। शहद पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक है, जबकि गुड़ धीरे-धीरे पचता है और लंबे समय तक भूख को नियंत्रित रखता है।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें: ठंड की दस्तक से सर्दी-खांसी क्यों? बदलते मौसम में बीमार होने से बचाएंगी ये 9 आदतें

दोनों के सेवन से महत्वपूर्ण लाभ

गुड़ और शहद दोनों में सेहत के लिए महत्वपूर्ण लाभ हैं। यदि आप शुगर नियंत्रण और जल्दी पचने वाले विकल्प की तलाश में हैं, तो शहद सबसे अच्छा है। वहीं, यदि आपको ऊर्जा और मिनरल्स की जरूरत है, तो गुड़ आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोनों का सेवन संतुलित मात्रा में करना ही सबसे अच्छा है, ताकि आप इनके सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।

PunjabKesari

यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उनके निर्देशों के अनुसार ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इन दोनों प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें और सेहतमंद जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं!

