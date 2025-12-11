घर पर Instant चिप्स Snack बनाएं

नारी डेस्क : अगर आप कुछ जल्दी और स्वादिष्ट स्नैक बनाना चाहते हैं, तो यह इंस्टेंट चिप्स स्नैक परफेक्ट है। इसे बनाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और यह क्रिस्पी, मसालेदार और बेहद टेस्टी होता है। दोस्तों और परिवार के लिए हल्के स्नैक के तौर पर इसे कभी भी सर्व किया जा सकता है।

Servings - 2

सामग्री

प्याज – 60 ग्राम

आलू के चिप्स – 60 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

पपरिका – 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

लहसुन पाउडर – 1/2 चम्मच

इमली पाउडर (सूंठ) – 1 चम्मच

पाउडर शुगर – 1/2 चम्मच

ऑरेगैनो – 1/2 चम्मच

धनिया (बारीक कटा हुआ) – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में प्याज, आलू के चिप्स, नमक, पपरिका, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, इमली पाउडर, पाउडर शुगर, ऑरेगैनो और कटा हुआ धनिया डालें।

2. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं।

3. तुरंत परोसें।

