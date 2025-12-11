13 DECSATURDAY2025 8:13:29 PM
Nari

घर पर Instant चिप्स Snack बनाएं

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Dec, 2025 06:33 PM
घर पर Instant चिप्स Snack बनाएं

नारी डेस्क : अगर आप कुछ जल्दी और स्वादिष्ट स्नैक बनाना चाहते हैं, तो यह इंस्टेंट चिप्स स्नैक परफेक्ट है। इसे बनाने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और यह क्रिस्पी, मसालेदार और बेहद टेस्टी होता है। दोस्तों और परिवार के लिए हल्के स्नैक के तौर पर इसे कभी भी सर्व किया जा सकता है।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

प्याज – 60 ग्राम

आलू के चिप्स – 60 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

पपरिका – 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

लहसुन पाउडर – 1/2 चम्मच

इमली पाउडर (सूंठ) – 1 चम्मच

पाउडर शुगर – 1/2 चम्मच

ऑरेगैनो – 1/2 चम्मच

धनिया (बारीक कटा हुआ) – 1 बड़ा चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बाउल में प्याज, आलू के चिप्स, नमक, पपरिका, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, इमली पाउडर, पाउडर शुगर, ऑरेगैनो और कटा हुआ धनिया डालें।

2. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं।

3. तुरंत परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it