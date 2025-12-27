Creamy पोटैटो रोल

नारी डेस्क : क्रीमी पोटैटो रोल एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसे आप नाश्ते, लंच या पार्टी स्नैक्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें मैश किए हुए आलू, ताजे सलाद और हल्की-सी मेयोनेज़ का मिश्रण होता है, जो इसे क्रीमी और क्रंची बनाता है। यह रोल न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां और हल्का मसाला शामिल होता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे घर पर जल्दी तैयार कर सकते हैं।

Servings - 3

सामग्री

उबले और मैश किए हुए आलू – 350 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

लहसुन पाउडर – 1/4 चम्मच

सूखी थाइम – 1 चम्मच

मेयोनेज़ – 80 ग्राम

लेट्यूस (सलाद पत्ता) – 2 टेबलस्पून

बैंगनी गोभी – 50 ग्राम

कद्दूकस की हुई गाजर – 60 ग्राम

उबली हुई स्वीट कॉर्न – 40 ग्राम

खीरा – 30 ग्राम

अचार वाली हरी मटर – 40 ग्राम

अचार वाली हरी मिर्च (जलेपीनो) – 2 टेबलस्पून

हरा धनिया – 3 ग्राम

विधि

1. एक बाउल में 350 ग्राम उबले और मैश किए हुए आलू डालें। इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच सूखी थाइम डालें। अच्छे से मिक्स करें।

2. आलू के मिश्रण को क्लिंग रैप पर फैलाएं और बराबर फैलाएं। ऊपर थोड़ा मेयोनेज़ लगाएं। इसके बाद कटे हुए लेट्यूस, बैंगनी गोभी, कद्दूकस की हुई गाजर, उबली स्वीट कॉर्न, कटा हुआ खीरा, अचार वाली हरी मटर और जलेपीनो डालें। रोल को कसकर लपेटें और 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें ताकि सेट हो जाए।

3. सेट होने के बाद ऊपर थोड़ा मेयोनेज़ लगाएं। हरा धनिया, बैंगनी गोभी, गाजर, अचार वाली हरी मटर और उबली स्वीट कॉर्न से गार्निश करें।

4. अब इसे सर्व करें।

