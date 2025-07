सावधान! अभी फोन से डिलीट करें ये ऐप्स, खाली कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट, सरकार ने किया अलर्ट

नारी डेस्क: अगर आप भी लोन से जुड़ी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने देशभर के एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र्स को फर्जी लोन ऐप्स से सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी की है। इन ऐप्स के ज़रिए आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और आपकी निजी जानकारी भी चोरी हो सकती है।

यह चेतावनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C)’ की ओर से दी गई है, जो Cyber Dost नाम के एक साइबर सेफ्टी कैंपेन के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है। Cyber Dost ने हाल ही में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर कुछ फर्जी और खतरनाक लोन ऐप्स की लिस्ट जारी की है और यूज़र्स से इन्हें तुरंत अपने मोबाइल से हटाने की अपील की है।

nvoicer Experts

Loan Raina - Instant Loan Online

Gupta Credit - Safe and Handy

GranetSwift

LoanQ | Financial Calculator

CreditEdge

Ultimate Lend

SmartRich Pro

CreditLens

Cash Loan - EMI Calculator

ये भी पढ़ें: फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका: लोकप्रिय अभिनेता का निधन, चिरंजीवी समेत कई स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि

इन ऐप्स के बारे में शक है कि इनका कनेक्शन कुछ विदेशी दुश्मन देशों से है, जो भारतीय यूज़र्स की फाइनेंशियल जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं।

1/2

Think twice before you tap ‘Download’.



Some apps aren't just fake — they’re a threat to your data, money, and privacy.



Many of these have been traced to hostile foreign entities.



1. Check the app's authenticity

2. Stick to RBI-verified loan platforms... pic.twitter.com/scNVz6sZjn