फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका: लोकप्रिय अभिनेता का निधन, चिरंजीवी समेत कई स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि

नारी डेस्क: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार और नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

कोटा श्रीनिवास राव एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिन्होंने चार दशकों तक तेलुगू सिनेमा सहित कई भाषाओं की फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और हर तरह के किरदार निभाए , चाहे वह कॉमेडी हो, विलेन का रोल हो या फिर एक सशक्त सहायक भूमिका।

Grew up watching him, admiring him, and learning from every performance.



Kota Babai was like family to me, I cherish the lovely memories of working with him.



Rest in peace, Kota Srinivasa Rao garu 🙏Om Shanti.