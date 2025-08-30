01 SEPMONDAY2025 7:46:35 AM
हाई प्रोटीन टिक्की (Healthy Recipe)

हाई प्रोटीन टिक्की (Healthy Recipe)

नारी डेस्क : अगर आप ऐसा स्नैक ढूंढ रहे हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो, तो हाई प्रोटीन टिक्की आपके लिए एकदम परफेक्ट विकल्प है। इसमें पनीर, दही, काले चने और शकरकंद जैसे पौष्टिक तत्व मिलाकर बनाया जाता है, जो शरीर को प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा से भरपूर बनाते हैं। कम तेल में शैलो फ्राई करके बनी यह टिक्की डाइट-फ्रेंडली और हर उम्र के लिए उपयुक्त है।

Servings - 6

सामग्री

दही – 130 ग्राम

पनीर – 70 ग्राम

भिगोई हुई सूखी लाल मिर्च – 3 ग्राम

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

नमक – ½ छोटा चम्मच

उबले और मेश किए हुए काले चने – 350 ग्राम

उबले और मेश किए हुए शकरकंद – 180 ग्राम

उबले चुकंदर की प्यूरी – 200 ग्राम

भुना हुआ बेसन – 30 ग्राम

अदरक – 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – ½ छोटा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

चाट मसाला – 1 छोटा चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

हरा धनिया – सजावट के लिए

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. एक ब्लेंडर में दही (130 ग्राम), पनीर (70 ग्राम), भिगोई हुई सूखी लाल मिर्च (3 ग्राम), लहसुन (1 बड़ा चम्मच) और नमक (½ छोटा चम्मच) डालें। इन्हें स्मूद पेस्ट बनने तक ब्लेंड करें और अलग रख दें।

2. एक बड़े बाउल में उबले हुए और मेश किए हुए काले चने (350 ग्राम), शकरकंद (180 ग्राम), चुकंदर की प्यूरी (200 ग्राम), भुना हुआ बेसन (30 ग्राम), अदरक (1 छोटा चम्मच), हरी मिर्च (½ छोटा चम्मच), नमक (1 छोटा चम्मच), जीरा पाउडर (1 छोटा चम्मच) और चाट मसाला (1 छोटा चम्मच) डालकर अच्छी तरह मिला लें।

3. मिश्रण का एक भाग हाथ में लेकर गोल और चपटी टिक्की का आकार दें।

4. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। उसमें टिक्कियां डालकर दोनों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी होने तक शैलो फ्राई करें। फिर अतिरिक्त तेल सोखने के लिए टिश्यू पेपर पर निकाल लें।

5. सर्विंग प्लेट पर तैयार किया हुआ दही-पनीर डिप फैलाएं और उसके ऊपर गरम-गरम टिक्कियां रखें। ऊपर से हरे धनिये से सजाएं।

6. फिर इसे गरमा-गरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

