6, 7, 8 नवंबर को संभलकर रहिए, आंधी के साथ तेज बारिश का Alert जारी

नारी डेस्क: अब ठंड के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब मौसम पलटी मार रहा है। अगले 48 घंटे में देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण तमिलनाडु में 11 नवंबर तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मध्य और पश्चिमी तमिलनाडु के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।



रुक-रूककर होगी बारिश

इसके अलावा राजस्थान के कुछ जिलों में भी अगले 48 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्रप्रदेश, यनम, रायलसीमा, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा में अगले 48 घंटों में रुक-रूककर बारिश हो सकती है। इस दौरान इन राज्यों में 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी, बिजली गरजने और बादल छाए रहने का भी अलर्ट है।



तेज हवा की भी आशंका

आईएमडी ने इसके लिए राज्य के आंतरिक भागों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण को जिम्मेदार ठहराया है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है और रुक-रुक कर बारिश कर रहा है। चेन्नई में, आसमान आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि शहर के लिए कोई बड़ी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन कभी-कभार हल्की बारिश और हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, खासकर शाम और सुबह के समय।

तिरुपत्तूर में स्कूल बंद

इस बीच, सुबह से लगातार हो रही बारिश के बाद, तिरुपत्तूर के जिला कलेक्टर शिव सुंदरावल्ली ने एहतियात के तौर पर गुरुवार को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। हालांकि, जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कॉलेज हमेशा की तरह खुले रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन को अलर्ट रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर जलभराव और अचानक बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में। आईएमडी ने जनता को मौसम संबंधी अपडेट पर नियमित रूप से नज़र रखने और अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।