दिल और फेफड़ों की बीमारियों का संकेत देती हैं आपकी उंगलियां, जांच करवाना जरूरी

  • Updated: 22 Oct, 2025 03:02 PM
नारी डेस्क: क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियां हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं? अगर हम इनकी स्थिति और संकेतों को सही समय पर पहचान लें, तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक सिंपल टेस्ट करना होगा जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसे "फिंगर क्लबिंग टेस्ट" कहते हैं।

फिंगर क्लबिंग क्या है?

फिंगर क्लबिंग का मतलब होता है उंगलियों के सिरे यानी ऊपरी हिस्से के आकार में बदलाव। अगर आपकी उंगलियों के सिरे मोटे, उभरे हुए या नाखून नीचे की ओर मुड़े हुए नजर आते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कोई गंभीर समस्या हो रही है। कभी-कभी उंगलियां गर्म महसूस हो सकती हैं या उनका रंग हल्का पड़ सकता है। यह संकेत फेफड़ों, दिल या शरीर के अन्य हिस्सों से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा कर सकते हैं।

PunjabKesari

क्या करना है?

अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों (Index Fingers) के नाखूनों को एक-दूसरे से इस तरह जोड़ें कि दोनों नाखूनों के बीच एक छोटी सी खिड़की (स्पेस) दिखे। यह टेस्ट करना बहुत आसान है और इसे घर पर ही किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आपको केवल ध्यान से यह देखना है कि नाखूनों के बीच कोई गैप यानी "डायमंड शेप" बन रही है या नहीं।

क्या देखें?

अगर नाखूनों के बीच यह खिड़की दिखती है, तो यह सामान्य स्थिति मानी जाती है और आपकी उंगलियां स्वस्थ हो सकती हैं। लेकिन अगर यह खिड़की नहीं दिखती और नाखून पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह स्थिति फिंगर क्लबिंग कहलाती है और अक्सर इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

PunjabKesari

फेफड़ों की बीमारियां

फिंगर क्लबिंग का सबसे गहरा संबंध फेफड़ों की बीमारियों से होता है। फेफड़ों का कार्य शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब फेफड़े किसी बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उंगलियों और नाखूनों पर इसका असर दिख सकता है। फिंगर क्लबिंग इन बीमारियों के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है।

ये भी पढ़ें : एनर्जी का पावरहाउस, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद ये सब्जी!

फेफड़ों का कैंसर

फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो उंगलियों के सिरों के उभरने या मोटा होने का सबसे आम कारण हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब कैंसर ग्रस्त फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देने में सक्षम नहीं रहते। इसके लक्षणों में लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में दिक्कत, और वजन कम होना शामिल हो सकते हैं।

PunjabKesari

ब्रॉन्किइक्टेसिस (फेफड़ों की क्षति)

यह एक पुरानी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में बलगम इकट्ठा होने लगता है, जिससे संक्रमण और सूजन हो सकती है। लंबे समय तक खांसी और सांस लेने में परेशानी इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस बीमारी में उंगलियों का उभरना एक आम संकेत हो सकता है।

सिस्टिक फाइब्रोसिस

सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक बीमारी है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। यह बीमारी शरीर में बलगम के निर्माण को बढ़ा देती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रस्त लोगों में फिंगर क्लबिंग एक आम लक्षण है।

फेफड़ों में फोड़ा

यह स्थिति तब होती है जब संक्रमण के कारण फेफड़ों में मवाद भर जाता है। इससे व्यक्ति को तेज बुखार, कमजोरी, और छाती में दर्द महसूस हो सकता है। उंगलियों का उभरना इस बीमारी का गंभीर संकेत हो सकता है। अगर आपको इनमें से किसी भी बीमारी से संबंधित लक्षण महसूस हों, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

PunjabKesari

दिल से जुड़ी समस्याएं

दिल की सेहत का सीधा असर शरीर के अन्य हिस्सों, विशेषकर उंगलियों पर पड़ता है। जब दिल ठीक से रक्त और ऑक्सीजन को पंप नहीं कर पाता, तो इसका परिणाम उंगलियों और नाखूनों के आकार में बदलाव के रूप में दिख सकता है।

हार्ट डिजीज

हार्ट डिजीज जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल के वाल्व की समस्या, या जन्मजात हृदय दोष, फिंगर क्लबिंग का कारण बन सकते हैं। जब दिल शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं करता, तो उंगलियों में सूजन और नाखूनों का मुड़ना देखा जा सकता है।

दिल से जुड़ी समस्याएं शुरुआत में मामूली लग सकती हैं, लेकिन समय पर इलाज न मिलने से ये गंभीर रूप ले सकती हैं। ऐसे किसी भी संकेत को हल्के में न लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

सेहत का ख्याल कैसे रखें?

अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतें अपनाई जा सकती हैं। ये न केवल बीमारियों से बचाव करती हैं, बल्कि जीवन को अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनाती हैं।

नियमित चेकअप कराएं

डॉक्टर से समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना जरूरी है, खासकर अगर आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी का इतिहास रहा हो। नियमित चेकअप से बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकता है, जिससे इलाज करना आसान हो जाता है।

लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर आप अपने शरीर में किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि महसूस करें, जैसे कि उंगलियों का उभरना, नाखूनों का रंग बदलना, या सांस लेने में परेशानी, तो इसे अनदेखा न करें। यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।

PunjabKesari

फिंगर क्लबिंग के संकेतों पर ध्यान दें

अगर आपको अपनी उंगलियों के आकार या बनावट में कोई बदलाव नजर आए, तो इसे गंभीरता से लें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यक जांच करवाएं। समय पर इलाज से गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं

 नियमित व्यायाम: हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम आपकी हृदय और फेफड़ों की सेहत को मजबूत बनाए रखता है।

 पर्याप्त नींद: अच्छी सेहत के लिए हर रात 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। यह शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है।

 धूम्रपान और शराब से परहेज: यह आदतें न केवल फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनती हैं।

याद रखें, छोटी-छोटी सावधानियां गंभीर बीमारियों से बचाने में मददगार होती हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी समस्या के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए सतर्क रहें। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन का आधार है।

नोट: यह जानकारी विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय-समय पर ऐसे आसान टेस्ट करते रहें।
 

Got it