बार-बार फट रही है एड़ियां तो समझो आपको हो गई है ये बीमारियां

नारी डेस्क: फटी एड़ियां (Cracked Heels या Heel Fissures) सिर्फ सूखी त्वचा की समस्या नहीं होतीं, बल्कि ये शरीर के अंदर छिपी कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकती हैं। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार या गहरी दरारें होना एक चेतावनी हो सकता है। फटी एड़ियां छोटी समस्या नहीं हैं। अगर यह बार-बार हो रही हैं, तो यह शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। समय रहते ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।



फटी एड़ियां क्या संकेत देती हैं?

डायबिटीज (मधुमेह) का संकेत: अगर आपकी एड़ियां बार-बार फटती हैं और ठीक नहीं होतीं, तो यह डायबिटीज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। डायबिटीज में त्वचा सूखी हो जाती है और घाव जल्दी नहीं भरते।

खराब ब्लड सर्कुलेशन (रक्त संचार): जब पैरों तक सही तरीके से खून नहीं पहुंचता, तो त्वचा रूखी और कठोर हो जाती है, जिससे एड़ियां फटने लगती हैं।

थायरॉइड की समस्या: थायरॉइड असंतुलन (खासकर हाइपोथायरॉइडिज्म) में त्वचा ड्राई और मोटी हो जाती है, जिससे एड़ियों में दरारें पड़ सकती हैं।

पोषक तत्वों की कमी: शरीर में विटामिन E की कमी त्वचा रूखी हो जाती है। जिंक और आयरन की कमी – स्किन रिपेयर धीमा हो जाता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से त्वचा की नमी खत्म हो जाती है।



ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सतर्क

एड़ियों में गहरी दरारें और दर्द हो, खून निकलने लगे, बार-बार संक्रमण हो, लंबे समय तक ठीक न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव के लिए रोजाना पैरों को साफ करके मॉइश्चराइज़र लगाएं, नारियल तेल या घी से मालिश करें। हफ्ते में 1-2 बार स्क्रब करें, हमेशा आरामदायक और बंद जूते पहनें। पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें। फटी एड़ियां छोटी समस्या नहीं हैं। अगर यह बार-बार हो रही हैं, तो यह शरीर के अंदर चल रही किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। समय रहते ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।

