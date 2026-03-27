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बच्चेदानी मोटी होने के संकेत, महिला को आती हैं Health से जुड़ी परेशानियां

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 30 Mar, 2026 09:00 PM
बच्चेदानी मोटी होने के संकेत, महिला को आती हैं Health से जुड़ी परेशानियां

नारी डेस्कः बच्चेदानी, जिसे अंग्रेज़ी में Uterus कहा जाता है, महिलाओं के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित एक खोखला और नाशपाती के आकार का अंग होता है। आसान शब्दों में बताएं तो बच्चेदानी वह जगह है, जहां गर्भधारण होने पर बच्चा विकसित होता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो यही अंग बच्चे को सुरक्षित रखता है और धीरे-धीरे उसका विकास करता है। हर महीने पीरियड्स के दौरान बच्चेदानी की अंदरूनी परत बनती और टूटती है। अगर प्रेग्नेंसी नहीं होती, तो यह परत ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है इसलिए बच्चेदानी महिलाओं के प्रजनन (Reproduction) और हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है। कई बार यूट्रस से जुड़ी कुछ समस्याएं होने लगती हैं जिसमें एक बल्की यूट्रेस (Enlarged या Bulky Uterus) की समस्या भी हो जाती है जिसे मोटी या भारी बच्चेदानी भी कहते हैं। 
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मोटी (बढ़ी हुई) और बल्की बच्चेदानी: निशानियां, कारण और इलाज

महिलाओं में बच्चेदानी (Uterus) का सामान्य से बड़ा या मोटा होना एक आम लेकिन गंभीर संकेत हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे Enlarged या Bulky Uterus कहा जाता है। कई बार यह सामान्य बदलाव होता है, लेकिन कई मामलों में यह किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

क्या होती है मोटी या बल्की बच्चेदानी?

जब बच्चेदानी का आकार सामान्य (लगभग नींबू के आकार) से बड़ा हो जाता है तो उसे बल्की या बढ़ी हुई बच्चेदानी कहा जाता है। यह स्थिति हार्मोनल बदलाव, संक्रमण या अन्य समस्याओं के कारण हो सकती है।

मोटी बच्चेदानी के लक्षण (Bulky Uterus Symptoms)

पीरियड्स में ज्यादा या लंबे समय तक ब्लीडिंग
पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन
पेट फूलना या सूजन महसूस होना
बार-बार पेशाब आना (ब्लैडर पर दबाव के कारण)
इंटरकोर्स के दौरान दर्द
कमर या पीठ में दर्द
थकान और कमजोरी (खून की कमी के कारण)
हालांकि कुछ महिलाओं में कोई लक्षण नहीं दिखते और समस्या केवल जांच (Ultrasound) में पता चलती है।
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बच्चेदानी के भारी होने के मुख्य कारण (Bulky Uterus Causes)

फाइब्रॉइड्स (Fibroids)

बच्चेदानी में बनने वाली गांठें, जो आमतौर पर गैर-कैंसर होती हैं। यह सबसे आम कारण है।

एडिनोमायोसिस (Adenomyosis)

एडिनोमायोसिस में बच्चेदानी की अंदरूनी परत उसकी मांसपेशियों में घुस जाती है, जिससे वह मोटी हो जाती है।

हार्मोनल असंतुलन

एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होने पर बच्चेदानी का आकार बढ़ सकता है।

गर्भावस्था या बार-बार प्रेग्नेंसी

बार-बार गर्भधारण से भी बच्चेदानी का आकार बढ़ सकता है।

इंफेक्शन या सूजन

पेल्विक इंफेक्शन भी इसकी वजह बन सकता है।
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बल्की यूट्रस की जांच कैसे होती है?

पेल्विक एग्जाम (Doctor Checkup) और अल्ट्रासाउंड (Ultrasound) में इसकी जांच होती है। 
गंभीर मामलों में MRI की मदद ली जाती है। 

हैवी यूट्रस का इलाज (Heavy Uterus Treatment)

इलाज पूरी तरह कारण पर निर्भर करता है:

दवाइयों से इलाज

हार्मोनल दवाएं (जैसे Birth Control Pills)
दर्द कम करने की दवाएं

सर्जरी (गंभीर मामलों में)

फाइब्रॉइड हटाने की सर्जरी (Myomectomy)
बच्चेदानी हटाना (Hysterectomy)

लाइफस्टाइल में बदलाव

संतुलित आहार
नियमित व्यायाम 
वजन कंट्रोल 
तनाव कम करना 

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा या दर्दनाक हों
पेट में लगातार भारीपन या सूजन रहे
अचानक पेट का साइज बढ़ने लगे
बार-बार पेशाब या दर्द महसूस हो

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है हालांकि मोटी या बल्की बच्चेदानी कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई समस्याओं का संकेत हो सकती है। सही समय पर जांच और इलाज से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

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