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शिशु की स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए सेंधा नमक से नहलाएं!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 31 Mar, 2026 04:10 PM
शिशु की स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने के लिए सेंधा नमक से नहलाएं!

नारी डेस्क : हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका शिशु स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहे। इसके लिए सही पोषण और देखभाल के साथ-साथ साफ-सफाई भी बेहद जरूरी होती है। शिशु को नहलाना उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। ऐसे में सेंधा नमक से नहलाना एक प्राकृतिक और लाभकारी उपाय माना जाता है, जो बच्चे की त्वचा और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

क्या शिशु को सेंधा नमक से नहलाना सुरक्षित है?

सेंधा नमक (एप्सम सॉल्ट) एक प्राकृतिक खनिज है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं। हालांकि, शिशु को इससे नहलाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। साथ ही, हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही नमक इस्तेमाल करें। जानें सेंधा नमक से बाथ के फायदे।

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सूजन और दर्द में राहत

सेंधा नमक में मौजूद मैग्नीशियम एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। शिशु को सेंधा नमक के पानी से नहलाने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर को राहत महसूस होती है, जिससे बच्चा ज्यादा सहज और शांत रहता है।

त्वचा को बनाए साफ और हेल्दी

सेंधा नमक त्वचा को साफ और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाकर नई और स्वस्थ स्किन बनने में सहायक होता है, जिससे शिशु की त्वचा मुलायम, निखरी और चमकदार नजर आती है।

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन

सेंधा नमक शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब शिशु को इससे नहलाया जाता है, तो त्वचा के जरिए पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे त्वचा को पर्याप्त पोषण मिलता है और वह अधिक स्वस्थ व निखरी हुई दिखाई देती है।

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स्किन प्रॉब्लम्स में राहत

सेंधा नमक त्वचा संबंधी समस्याओं में भी राहत देने में मदद कर सकता है। इसके उपयोग से एक्जिमा और सोरायसिस जैसी समस्याओं के लक्षण कम हो सकते हैं, जिससे शिशु की त्वचा को आराम मिलता है और खुजली व जलन में भी कमी आती है।

मांसपेशियों को आराम

सेंधा नमक से नहलाने पर शिशु की मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर में जमा तनाव कम होता है। इससे बच्चा अधिक रिलैक्स महसूस करता है, जिससे उसे गहरी और बेहतर नींद आने में भी मदद मिलती है।

कैसे करता है काम?

जब पानी में सेंधा नमक मिलाया जाता है, तो उसमें से मैग्नीशियम और सल्फेट आयन निकलते हैं। यह त्वचा के जरिए शरीर में अवशोषित होकर कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं।

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सेंधा नमक से शिशु को नहलाने का सही तरीका

एक बाल्टी या टब में हल्का गुनगुना पानी लें
उसमें 1–2 कप सेंधा नमक डालकर अच्छे से घोल लें
शिशु को उसमें 10–20 मिनट तक आराम से बैठाएं या लिटाएं
इसके बाद साफ पानी से नहला लें
तौलिए से हल्के हाथों से शरीर पोंछें
हफ्ते में 2–3 बार यह बाथ दिया जा सकता है।

नहलाने से पहलें इन जरूरी बातों पर दें ध्यान

शिशु को कभी भी नहलाते समय अकेला न छोड़ें
नमक पूरी तरह घुला हुआ होना चाहिए
ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल न करें
अगर स्किन पर जलन या एलर्जी दिखे तो तुरंत बंद करें।

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