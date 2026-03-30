पाउडर से भी बेहतर ये अनाज, जिम वालों की बंद हो जाएगी दुकान अगर जान लिए इसके फायदे

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में समा चावल (जिसे भगर, संकी, कुटकी या वरई भी कहा जाता है) इन दिनों किसानों और महिलाओं के लिए फायदे का सौदा बनता जा रहा है। कम लागत और ₹150 प्रति किलो तक की कीमत के कारण इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। यह न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है बल्कि महिलाओं को रोजगार देने में भी मदद कर रहा है।

समा चावल क्या है?

समा चावल असल में एक तरह का जंगली बीज है। विंध्य क्षेत्र में यह पारंपरिक खाने का हिस्सा रहा है। अब शहरों में इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसका स्वाद हल्का और पचाने में आसान है, जिससे यह हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है।

किसानों और महिलाओं के लिए कमाई का जरिया

सामा चावल की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। इसकी खेती कम लागत में होती है और बाजार में इसे ₹150 प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। तिलवानी गांव की स्व-सहायता समूह की महिलाएं इसे इकट्ठा कर बाजार में बेच रही हैं। इससे महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और पारंपरिक फसलों के मुकाबले यह ज्यादा लाभकारी साबित हो रही है।

सेहत के लिए सुपरफूड

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, समा चावल में कई स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं ग्लूटेन-फ्री होने के कारण यह पाचन के लिए आसान है। फाइबर से भरपूर होने के कारण पेट की समस्या में राहत देता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सुरक्षित। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। एंटीऑक्सिडेंट गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और वजन कम करने में मदद करते हैं।

खाने में कैसे इस्तेमाल करें

सामा चावल को कई तरह से खाया जा सकता है खिचड़ी, पुलाव सलाद व्रत के खाने में इसका हल्का स्वाद और पोषक तत्व इसे रोजमर्रा के खाने में शामिल करना आसान बनाते हैं।

किसानों और लोगों दोनों के लिए फायदे

सामा चावल की बढ़ती मांग ने किसानों की आमदनी बढ़ा दी है और लोगों को एक हेल्दी विकल्प भी दिया है। यही कारण है कि यह फसल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। किसान इसे उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। महिलाएं इसे इकट्ठा करके घर बैठे रोजगार पा रही हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह जिम जाने वालों और हेल्दी डाइट चाहने वालों के लिए सुपरफूड साबित हो रहा है। सामा चावल एक ऐसा अनाज है, जो न सिर्फ सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि किसानों और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रोटीन पाउडर का विकल्प खोज रहे लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करके हेल्दी और स्वादिष्ट दोनों फायदे पा सकते हैं।