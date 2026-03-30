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किचन की ये छोटी सी चीज, ट्यूमर-कैंसर से लड़ने में कारगर! फायदे जान रह जाएंगे हैरान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Mar, 2026 10:47 AM
किचन की ये छोटी सी चीज, ट्यूमर-कैंसर से लड़ने में कारगर! फायदे जान रह जाएंगे हैरान

नारी डेस्क: पीपली एक औषधीय मसाला है, जिसे आमतौर पर “लंबी काली मिर्च” भी कहा जाता है। यह आकार में छोटी, पतली और लगभग 2 इंच लंबी होती है। आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण औषधि माना गया है, क्योंकि यह शरीर के कई रोगों को संतुलित करने में मदद करती है। खासकर कफ दोष को नियंत्रित करने में इसका उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है।

पीपली में पाए जाने वाले पोषक तत्व और गुण

पीपली में कई ऐसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो इसे औषधीय बनाते हैं। इसमें पाइपरलॉन्गुमाइन (Piperlongumine) नामक कंपाउंड होता है, जिस पर वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं और यह कैंसर कोशिकाओं पर असर डालने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा इसमें पाइपरीन (Piperine) होता है, जो शरीर में अन्य दवाइयों और पोषक तत्वों के अवशोषण (Absorption) को बढ़ाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और सूजन कम करने वाले गुण भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं।

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 सर्दी, खांसी और जुकाम में लाभ

जो लोग बार-बार सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए पीपली बहुत फायदेमंद मानी जाती है। यह कफ को कम करती है और गले व छाती में जमी बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। यदि आधा चम्मच पीपली पाउडर गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, तो यह सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है।

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

पीपली शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद पाइपरीन शरीर में पोषक तत्वों और औषधियों के असर को बढ़ा देता है, जिससे शरीर जल्दी स्वस्थ होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए इसका नियमित और सीमित मात्रा में सेवन लाभकारी हो सकता है।

सांस और फेफड़ों की समस्याओं में उपयोगी

पीपली श्वसन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। यह फेफड़ों में जमा कफ को साफ करने में मदद करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। चेस्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों के संक्रमण और टीबी जैसी समस्याओं में इसे आयुर्वेदिक उपचार के रूप में सहायक माना जाता है। यह फेफड़ों को मजबूत बनाकर श्वसन प्रणाली को बेहतर करती है।

ट्यूमर और कैंसर पर संभावित प्रभाव

कुछ शोधों के अनुसार, पीपली में मौजूद पाइपरलॉन्गुमाइन नामक तत्व कैंसर और ट्यूमर की कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा करने में सहायक हो सकता है। यह शरीर में असामान्य कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, यह समझना बहुत जरूरी है कि पीपली कैंसर का इलाज नहीं है। इसे केवल एक सहायक उपाय (Supportive Remedy) के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है।

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त्वचा (स्किन) के लिए फायदेमंद

पीपली का सेवन त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यह खून को साफ करने में मदद करती है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है। इसके नियमित उपयोग से कील-मुंहासे, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार देखा जा सकता है। इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं।

दिल और ब्लड सर्कुलेशन के लिए लाभ

पीपली दिल की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही मात्रा में पहुंचते हैं। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम महसूस होती है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है।

शरीर की कमजोरी और ऊर्जा के लिए

जो लोग अक्सर थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए पीपली लाभकारी हो सकती है। यह शरीर को ताकत देती है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से शरीर अधिक सक्रिय और मजबूत बन सकता है।

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 सेवन करते समय सावधानियां

पीपली का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। गर्भवती महिलाओं और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बच्चों को भी बहुत कम मात्रा में ही देना चाहिए। पीपली एक छोटा लेकिन अत्यंत गुणकारी मसाला है, जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सर्दी-खांसी से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने, त्वचा सुधारने और शरीर को मजबूत बनाने तक कई तरह से लाभ पहुंचाती है। हालांकि, इसे किसी गंभीर बीमारी के इलाज के रूप में नहीं, बल्कि सहायक उपाय के रूप में ही उपयोग करना चाहिए। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर यह आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।   

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