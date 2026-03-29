सबा आजाद को हुआ गंभीर इन्फेक्शन, 14 दिनों से बीमार- जानिए क्या है यह बीमारी और इसके लक्षण

नारी डेस्क: Saba Azad इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। वह पिछले 14 दिनों से बीमार चल रही हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सबा ने खुद सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम का इन्फेक्शन हुआ है। इस बीमारी की वजह से उनकी हालत काफी कमजोर हो गई है और उनका लगभग 4 किलो वजन भी कम हो गया है।

14 दिनों से बीमार, काफी कमजोरी महसूस

सबा आजाद ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि इस इन्फेक्शन ने उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह हल्की चीज भी उठा सकें। लगातार बीमारी और कमजोरी के कारण वह काफी थकी और इरिटेट महसूस कर रही हैं। इस मुश्किल समय में उनके बॉयफ्रेंड Hrithik Roshan उनका पूरा साथ दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

क्या है साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस?

साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस एक प्रकार का पैरासाइट (परजीवी) होता है, जो पेट में इन्फेक्शन पैदा करता है। इस संक्रमण को साइक्लोस्पोरियासिस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है।

कैसे फैलता है यह इन्फेक्शन?

यह इन्फेक्शन आमतौर पर गंदा या दूषित खाना और पानी लेने से होता है। बिना अच्छी तरह धोए गए फल और सब्जियां। कच्ची सब्जियां जैसे धनिया, पुदीना या सलाद पत्ते। खुले या गंदे पानी का सेवन। खाना बनाते समय साफ-सफाई का ध्यान न रखना। इन कारणों से यह संक्रमण आसानी से फैल सकता है।

इसके प्रमुख लक्षण

साइक्लोस्पोरा इन्फेक्शन के लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और कई दिनों तक बने रह सकते हैं

बार-बार दस्त (डायरिया)

पेट दर्द और गैस

कमजोरी और थकान

भूख कम लगना

वजन तेजी से कम होना

सबा आजाद भी इन लक्षणों से जूझ रही हैं, जिसके कारण उनका वजन काफी कम हो गया है।

कैसे करें बचाव?

इस इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं। सलाद को कई बार साफ पानी से धोएं। हमेशा साफ और सुरक्षित पानी पिएं। खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें।

सबा और ऋतिक का रिश्ता

Saba Azad और Hrithik Roshan पिछले करीब 4 सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपने रिश्ते को लेकर खुले तौर पर बात करते हैं। मुश्किल समय में ऋतिक का सबा के साथ खड़ा होना उनके मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस एक ऐसा इन्फेक्शन है, जो साफ-सफाई की कमी से तेजी से फैल सकता है और शरीर को कमजोर बना सकता है। सबा आजाद का मामला इस बात का उदाहरण है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बावजूद भी सावधानी जरूरी है। सही समय पर इलाज और साफ-सफाई से इस बीमारी से बचा जा सकता है।