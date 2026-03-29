वेडिंग शॉपिंग: जल्दबाजी नहीं, समझदारी से करें खरीदारी, तभी मिलेगा परफेक्ट ब्राइडल लुक

नारी डेस्क: शादी हर किसी के जीवन का एक बेहद खास और भावनात्मक पल होता है। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए लोग महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। खासतौर पर वेडिंग शॉपिंग का इस पूरे आयोजन में बहुत बड़ा रोल होता है। ब्राइडल ड्रेस, जूलरी, फुटवेयर और एक्सेसरीज हर छोटी-बड़ी चीज को सोच-समझकर चुनना जरूरी होता है, क्योंकि यही चीजें शादी के दिन आपके लुक को परफेक्ट बनाती हैं।

वेडिंग शॉपिंग में जल्दबाजी न करें

जब शादी की तारीख नजदीक आती है, तो अक्सर लोग जल्दबाजी में खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेडिंग शॉपिंग हमेशा प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। एक प्रोफेशनल सुमित्रा गर्ग बताती हैं: कि उनकी शादी मई में है और उन्होंने समय रहते शॉपिंग शुरू कर दी है, ताकि हर चीज आराम से और सही तरीके से चुनी जा सके।

जूलरी शॉपिंग का बढ़ा क्रेज

वेडिंग शॉपिंग की बात हो और जूलरी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी में जूलरी का खास महत्व होता है। इन दिनों बाजार में जूलरी पर कई आकर्षक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिससे खरीदारी और भी बढ़ गई है। दुकानों में लंबी कतारें, चमकती डिस्प्ले और नए कलेक्शन लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। लोग अपनी शादी को खास बनाने के लिए सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन और सिक्के खरीद रहे हैं।

भारतीय संस्कृति में जूलरी का महत्व

भारतीय परंपरा में शादी को शुभ माना जाता है और इस मौके पर की गई खरीदारी को समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। जूलरी सिर्फ सजने-संवरने के लिए नहीं होती, बल्कि यह रिश्तों और भावनाओं से भी जुड़ी होती है। यही वजह है कि शादी के समय लोग इसे एक निवेश और यादगार के रूप में भी देखते हैं।

इमोशनल होता है शॉपिंग का अनुभव

वेडिंग शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक अनुभव भी होता है। एक होममेकर रोहिणी गर्ग बताती हैं कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और तैयारियों के साथ-साथ यह समय उनके लिए काफी भावुक भी है। वे हर छोटी चीज को यादों के रूप में संजो रही हैं।

जूलरी में बदलते ट्रेंड

आज के समय में जूलरी का ट्रेंड काफी बदल चुका है। अब सिर्फ पारंपरिक सोने की चूड़ियां या हार ही नहीं, बल्कि लग्जरी जूलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी और डिजिटल गोल्ड भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। डिजाइनर्स अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल को मिलाकर हल्के और स्टाइलिश आभूषण बना रहे हैं, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ पहनने में भी आरामदायक होते हैं।

ब्राइडल और मॉडर्न जूलरी का कॉम्बिनेशन

शादी के सीजन में लोग जहां भारी-भरकम ब्राइडल सेट खरीदते हैं, वहीं साथ में मॉडर्न जूलरी जैसे चोकर, स्टैकेबल चूड़ियां और कॉकटेल रिंग्स भी ले रहे हैं। इससे हर फंक्शन के लिए अलग और स्टाइलिश लुक तैयार किया जा सकता है।

क्षेत्र के अनुसार बदलती पसंद

जूलरी शॉप के मालिक अमित सेत के अनुसार, अलग-अलग क्षेत्रों में जूलरी की पसंद भी अलग होती है। जैसे दक्षिण भारत में गोल्ड टेंपल जूलरी ज्यादा पसंद की जाती है, जबकि पूर्वी भारत में चांदी की पायल और चूड़ियों की मांग ज्यादा होती है। अब ग्राहक ऐसे आभूषण चुन रहे हैं, जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ-साथ भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश भी साबित हों।

चांदी और डायमंड जूलरी का बढ़ता ट्रेंड

हालांकि शादी में सोने की जूलरी का महत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन चांदी की खरीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा, इन दिनों डायमंड जूलरी में भी नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। खासकर फैंसी शेप और लाइटवेट डायमंड जूलरी लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसकी डिमांड बढ़ने के कारण इसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है।

हर फंक्शन के लिए अलग तैयारी जरूरी

आजकल शादी सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होती, बल्कि इसमें कई फंक्शन होते हैं जैसे प्री-वेडिंग शूट, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन। ऐसे में हर मौके के लिए अलग-अलग आउटफिट और जूलरी की जरूरत होती है। एक प्रोफेशनल श्रेपा गुप्ता बताती हैं कि उनकी शादी इस सीजन में है और वे हर फंक्शन के लिए अलग तैयारी कर रही हैं।

वेडिंग शॉपिंग एक खूबसूरत अनुभव है, जिसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच-समझकर करना चाहिए। सही प्लानिंग, बजट और ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए की गई खरीदारी न सिर्फ आपके लुक को परफेक्ट बनाती है, बल्कि इन पलों को जिंदगीभर के लिए खास यादों में बदल देती है।

