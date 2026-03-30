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Uric Acid में ना खाएं ये चीजें, नहीं तो बढ़ जाएगा जोड़ों में सूजन के साथ तेज दर्द

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 30 Mar, 2026 08:52 PM
Uric Acid में ना खाएं ये चीजें, नहीं तो बढ़ जाएगा जोड़ों में सूजन के साथ तेज दर्द

नारी डेस्कः यूरिक एसिड बढ़ना आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है, जो जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बन सकती है। ऐसे में खानपान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीजें शरीर में यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा देती हैं। खासकर हाई प्यूरिन वाले फूड, शराब और मीठे पेय इस समस्या को और गंभीर बना सकते हैं। इसलिए सही डाइट अपनाना ही इससे बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका है।

यूरिक एसिड में डाइट का क्या रोल है?

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दवा से ज्यादा जरूरी है सही डाइट। अगर आप सही खानपान अपनाते हैं, तो इस समस्या को काफी हद तक बिना दवा के भी नियंत्रित किया जा सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या में डाइट (खानपान) सबसे अहम भूमिका निभाती है। जो हम खाते हैं, वही शरीर में यूरिक एसिड बनने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

यूरिक एसिड बनने में डाइट का असर

हमारे खाने में मौजूद प्यूरिन (Purine) नाम का तत्व शरीर में टूटकर यूरिक एसिड बनाता है। अगर आप ज्यादा हाई-प्यूरिन फूड (जैसे रेड मीट, सी-फूड) खाते हैं, तो यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है।
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गलत डाइट से बढ़ती है समस्या

शराब और मीठे पेय यूरिक एसिड को बाहर निकलने से रोकते हैं
तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड सूजन बढ़ाते हैं
इससे Gout का खतरा बढ़ जाता है

 सही डाइट से कंट्रोल संभव

ज्यादा पानी पीना  (यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद)
फल और हरी सब्जियां 
लो-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स 
ये शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं

वजन और मेटाबॉलिज्म पर असर

संतुलित डाइट वजन को कंट्रोल में रखती है, जिससे यूरिक एसिड भी संतुलित रहता है।
मोटापा इस समस्या को बढ़ा सकता है।

यूरिक एसिड में क्या खाना “जहर” के बराबर है?

जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यह जोड़ों में जमकर दर्द, सूजन और Gout जैसी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में कुछ खाने की चीजें हालत को और खराब कर देती हैं—यानी ये “जहर” की तरह काम करती हैं।

रेड मीट (Red Meat)

मटन, बीफ, पोर्क- इनमें प्यूरिन (Purine) बहुत ज्यादा होता है, जिससे यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है।

सी-फूड (Seafood)

झींगा (Prawns), मछली (Fish), केकड़ा (Crab)- ये भी हाई प्यूरिन फूड हैं, जो गाउट अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं।

शराब (Alcohol)

खासकर बीयर- शराब शरीर में यूरिक एसिड के निकलने की प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे यह जमा होने लगता है।

मीठे पेय और शुगर (Sugar Drinks)

कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस, मिठाई-इनमें मौजूद फ्रक्टोज (Fructose) यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाता है।

दालों का अधिक सेवन

राजमा, चना, मसूर दाल- ये हेल्दी तो हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

प्रोसेस्ड और फास्ट फूड

बर्गर, पिज्जा, फ्राइड फूड- ये शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और यूरिक एसिड कंट्रोल करना मुश्किल बना देते हैं।

कुछ सब्जियां (सीमित मात्रा में)

पालक, मशरूम, फूलगोभी- इनमें भी मध्यम मात्रा में प्यूरिन होता है, इसलिए संतुलन जरूरी है।

क्या करें?

ज्यादा पानी पिएं।
फल और हरी सब्जियां खाएं।
वजन कंट्रोल रखें।
रोज हल्का व्यायाम करें।

 

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