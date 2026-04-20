गर्मियों में जरूर खाएं यह खट्टी-मीठी दाल, शरीर से निकाल देती है सारी गर्मी

नारी डेस्क: जैसे ही गर्मियों की चिलचिलाती धूप पड़ने लगती है, आपके शरीर को अपने आप ही ठंडक और राहत की ज़रूरत महसूस होने लगती है। आज हम आपकाे ऐसी दाल के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने में भी मदद करती है। बंगाल के लोगों की गर्मियों की दोपहर इस दाल के बिना अधूरी है।



आमेर टोक डाल की खासियत

आमेर टोक डाल (आम की खट्टी दाल) कच्चे आम और मसूर की दाल से बनी एक पारंपरिक बंगाली डिश है। यह गर्मियों में लू से बचाने वाली और बेहद स्वादिष्ट होती है।आमेर टोक डाल में अरहर दाल का स्वाद, इस मौसम के सबसे बेहतरीन कच्चे आमों की तीखी खटास के साथ मिलकर एक लाजवाब ज़ायका देता है। थोड़ी मीठी, काफी खट्टी और हल्की-सी तीखी यह आमेर डाल, आपको इसकी पहली ही घूंट से इतनी पसंद आ जाएगी कि यह तुरंत आपकी पसंदीदा डिश बन जाएगी। चाहे आप गर्मी से राहत पाने के लिए गर्मियों की कोई खास दाल रेसिपी ढूंढ रहे हों, या फिर अपनी फ़िटनेस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई पौष्टिक भोजन, यह डिश यकीनन गर्मियों में आपकी सबसे पसंदीदा साथी बन जाएगी।



हेल्दी आमर दाल के लिए सामग्री

-100g अरहर दाल

-2 बड़े कच्चे आम

-1 छोटा चम्मच काली सरसों के बीज

-1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक गुड़

-1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच नमक

-2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

-2 सूखी लाल मिर्च

-1-2 हरी मिर्च

-3 कप पानी



इसे बनाने की रेसिपी

-अरहर दाल को 2–3 बार अच्छी तरह धो लें। कच्चे आमों का छिलका उतारकर उन्हें लंबे टुकड़ों में काट लें।

-एक कुकर में दाल, आम के टुकड़े, हल्दी, नमक, गुड़ और पानी डालें।

-तेज़ आंच पर 1-2 सीटी आने तक पकाएं, फिर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि दाल नरम न हो जाए, लेकिन आम के टुकड़े अपना आकार बनाए रखें।

-जब प्रेशर अपने आप निकल जाए, तो दाल को धीरे से फेंट लें। अगर यह बहुत गाढ़ी हो, तो इसे पतला करने के लिए थोड़ा गर्म पानी मिला लें।

-एक छोटे पैन में सरसों का तेल तब तक गर्म करें जब तक उसमें से धुआं न निकलने लगे। इसमें सूखी लाल मिर्च और काली सरसों के बीज डालें। उन्हें कुछ सेकंड के लिए चटकने दें।

-इस खुशबूदार तड़के को पकी हुई दाल के ऊपर डालें। बीच से कटी हुई हरी मिर्च डालें, बर्तनों को दो मिनट के लिए ढक दें ताकि खुशबू अंदर ही रहे, और परोसें।

