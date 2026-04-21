सोच समझ कर निकलें बाहर! अभी 45 डिग्री तक जाएगा पारा,  लू का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की उम्मीद है। IMD वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा- "दिल्ली में आज 40-42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने की उम्मीद है। शहर के कुछ हिस्सों के लिए 22-24 अप्रैल तक अलग-अलग जगहों पर लू की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा में लू और गर्म रातों का अलर्ट जारी किया गया है।"



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IMD वैज्ञानिक ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में मौसम की चरम स्थितियों के मिले-जुले अलर्ट भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा- "पंजाब और हरियाणा में अगले चार दिनों तक, पूर्वी UP में अगले पांच दिनों तक, और कल से पश्चिमी UP में लू की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में कल से लू की स्थिति देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी अगले तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है।" दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।



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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकतम विदर्भ के ज़्यादातर हिस्सों, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों, और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40°C से 45°C के बीच दर्ज किया गया। मौसम एजेंसी ने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहा। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और केरल सहित कई अन्य हिस्सों में भी तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहा। IMD ने आगे कहा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में तापमान सामान्य के आस-पास रहा।

