06 APRMONDAY2026 2:25:30 PM
Nari

सुबह उठने के बाद नहीं होता पेट साफ तो रात में सोने से पहले करें ये काम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Apr, 2026 01:40 PM
सुबह उठने के बाद नहीं होता पेट साफ तो रात में सोने से पहले करें ये काम

नारी डेस्क:  सुबह उठते ही अगर आपको पॉटी नहीं आती, तो यह आपके पाचन तंत्र और जीवनशैली की चेतावनी हो सकती है। कई लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन अगर यह लगातार होता रहे, तो पेट में कब्ज, गैस या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं, इसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं।

पर्याप्त पानी पिएं

रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे पहला और आसान उपाय है। पानी आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से आंतें सक्रिय होती हैं और पॉटी आने की संभावना बढ़ जाती है।

वज़न घटाने के लिए गर्म पानी कैसे और कब पिएं, जाने बेहतरीन तरीके

फाइबर युक्त आहार अपनाएं

आपके आहार में फाइबर की कमी कब्ज की मुख्य वजह हो सकती है। हरी सब्जियाँ, फल जैसे सेब, पपीता, पपीता, गाजर और साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। फाइबर आपके आंतों को साफ रखने और मल को नरम बनाने में मदद करता है।

हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग

सुबह उठते ही हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग करना पाचन को सक्रिय करता है। 5-10 मिनट की योगासनों, जैसे भुजंगासन, वज्रासन या पेट के हल्के मसाज, से आंतें काम करने लगती हैं और कब्ज की समस्या कम होती है।

नियमित दिनचर्या बनाएं

पॉटी आने में सबसे जरूरी है रूटीन। रोजाना एक ही समय पर उठें और कोशिश करें कि सुबह कुछ समय बाथरूम में बिताएँ। शरीर धीरे-धीरे इस समय के अनुसार पाचन क्रिया को एडजस्ट कर लेता है।

पेट साफ नहीं हो रहा? गुनगुने पानी में ये 2 चीज़ें मिलाकर पिएं, पाएं तुरंत राहत

ये भी पढ़ें: गलत खानपान बन सकता है किडनी स्टोन की वजह ,आज ही बदलें ये आदतें

प्रोबायोटिक्स का सेवन

दही, किमची या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया प्रदान करते हैं। ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और मल को नियमित रूप से बाहर निकालने में मदद करते हैं।

कैफीन का संतुलित सेवन

अगर आप कॉफी पीते हैं तो सुबह इसे थोड़ी मात्रा में लेना फायदेमंद हो सकता है। कैफीन आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे पाचन तेज होता है। लेकिन अधिक मात्रा में लेने से डिहाइड्रेशन और गैस की समस्या हो सकती है।

 तनाव और चिंता से बचें

तनाव और चिंता भी कब्ज का बड़ा कारण हो सकती है। सुबह की पॉटी रूटीन प्रभावित होती है अगर मन तनावग्रस्त या बेचैन हो। ध्यान, मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम से मन शांत होता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है।

सोने से पहले करें ये काम, आएगी अच्छी नींद और दूर होगा तनाव!

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें

अगर ऊपर बताए गए उपाय अपनाने के बाद भी रोजाना सुबह पॉटी नहीं आती या पेट में दर्द, सूजन या अन्य गंभीर लक्षण हैं, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यह कब्ज, थायरॉइड या पाचन तंत्र की किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सुबह उठते ही पॉटी न आने की समस्या को अनदेखा न करें। पर्याप्त पानी, फाइबर युक्त आहार, हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या से इसे सुधारना संभव है। स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाकर आप न केवल कब्ज से बच सकते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत भी बना सकते हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it