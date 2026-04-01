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गलत खानपान बन सकता है किडनी स्टोन की वजह ,आज ही बदलें ये आदतें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Apr, 2026 09:17 AM
गलत खानपान बन सकता है किडनी स्टोन की वजह ,आज ही बदलें ये आदतें

नारी डेस्क: किडनी स्टोन यानी Kidney Stones आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। यह समस्या तब होती है जब पेशाब में मौजूद खनिज और लवण क्रिस्टल बनाकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। सही खान-पान न सिर्फ इस समस्या को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि दोबारा स्टोन बनने से भी बचाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

क्या खाना चाहिए (What to Eat)

ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लें

किडनी स्टोन के मरीजों के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पेशाब को पतला करता है और स्टोन बनने वाले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ भी फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें साइट्रेट होता है जो स्टोन बनने से रोकता है।

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कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ सही मात्रा में लें

अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से स्टोन बनता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सही मात्रा में कैल्शियम लेने से ऑक्सालेट का अवशोषण कम होता है, जिससे स्टोन बनने का खतरा घटता है। दूध, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में जरूर लें।

 फाइबर युक्त आहार शामिल करें

हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और स्टोन बनने की संभावना कम करते हैं। खासतौर पर सेब, नाशपाती, गाजर और खीरा अच्छे विकल्प हैं।

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साइट्रस फल खाएं

नींबू, संतरा और मौसमी जैसे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, जो स्टोन बनने से रोकने में मदद करता है। रोजाना नींबू पानी पीना खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है।

क्या नहीं खाना चाहिए (What to Avoid)

1. ज्यादा नमक का सेवन न करें: अधिक नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स और फास्ट फूड से दूरी बनाना जरूरी है।

2. ऑक्सालेट से भरपूर खाद्य पदार्थ सीमित करें: पालक, चॉकलेट, चाय, कॉफी, बीट रूट और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों में ऑक्सालेट अधिक होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बना सकते हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें।

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3. ज्यादा प्रोटीन न लें: अधिक मात्रा में रेड मीट, चिकन और अंडे खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, जो स्टोन बनने का कारण बन सकता है। प्रोटीन जरूरी है, लेकिन संतुलित मात्रा में ही लें।

4. शक्कर और मीठे पेय से बचें: ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स और सोडा किडनी स्टोन के खतरे को बढ़ाते हैं। इनकी जगह प्राकृतिक पेय जैसे नींबू पानी या नारियल पानी बेहतर विकल्प हैं।

कुछ जरूरी सलाह

किडनी स्टोन से बचने के लिए सिर्फ खान-पान ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल भी महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें, लंबे समय तक पेशाब न रोकें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट प्लान फॉलो करें। अगर आपको पहले से स्टोन की समस्या है तो अपनी स्थिति के अनुसार डाइट में बदलाव करने के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है।    

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