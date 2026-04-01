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करोड़पति लोगों के घर में जरूर होती हैं ये 5 मूर्तियां

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Apr, 2026 04:10 PM
करोड़पति लोगों के घर में जरूर होती हैं ये 5 मूर्तियां

नारी डेस्क : हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख-समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी कुछ खास मूर्तियां न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती हैं, बल्कि धन-लाभ और सफलता के रास्ते भी खोलती हैं। माना जाता है कि कई समृद्ध और सफल लोग अपने घर में इन शुभ प्रतीकों को जरूर रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मूर्तियों के बारे में, जिन्हें घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है।

हाथी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथी को धन, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में हाथी की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण में स्थिरता आती है। माना जाता है कि यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ घर में सुख-शांति बनाए रखने में भी सहायक होती है।

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कछुए की मूर्ति

वास्तु शास्त्र में कछुए को लंबी उम्र, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में कछुए की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मान्यता है कि यह घर में सुख-शांति बनाए रखने के साथ-साथ धन-संपत्ति में वृद्धि करने में भी सहायक होती है।

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ऊंट की मूर्ति

ऊंट को संघर्ष और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। घर में ऊंट की मूर्ति रखने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है।

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पीतल की गाय की मूर्ति

वास्तु शास्त्र में गाय को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। घर में पीतल की गाय की मूर्ति रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण में शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इससे धन-लाभ के साथ-साथ परिवार में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है।

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पिरामिड

वास्तु शास्त्र के अनुसार पिरामिड को ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। घर में पिरामिड रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। यह वातावरण को संतुलित बनाकर घर में शांति, स्थिरता और सुखद माहौल बनाए रखने में मदद करता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में इन शुभ प्रतीकों को रखने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। हालांकि, इनके साथ-साथ सही मेहनत और सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है।

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