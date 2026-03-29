मामूली लगने वाले ये छोटे लक्षण देते हैं  Lung Cancer का संकेत

नारी डेस्क: फेफड़ों का कैंसर (Lung Cancer) एक बेहद खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसका पता शुरुआती चरण में चल जाए, तो इसका इलाज संभव है और जान बचाई जा सकती है। परेशानी यह है कि इसके शुरुआती लक्षण इतने मामूली होते हैं कि लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इन सामान्य सी दिखने वाली दिक्कतों को हम कभी थकान, कभी एलर्जी या बदलते मौसम की वजह मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना जरूरी है। लंग कैंसर के ये मामूली दिखने वाले लक्षण न करें नजरअंदाज

सांस लेने में तकलीफ (Breathlessness)

अगर बिना ज्यादा मेहनत किए या सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने पर ही आपकी सांस फूलने लगे, तो यह फेफड़ों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। लंग कैंसर की वजह से फेफड़ों की कार्यक्षमता घट जाती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है।

बिना कोशिश के वजन कम होना (Unexplained Weight Loss)

अगर आपने डाइट या एक्सरसाइज नहीं की है, फिर भी कुछ हफ्तों में आपका 4-5 किलो वजन कम हो गया है, तो सतर्क हो जाएं। यह शरीर में कैंसर की गतिविधि का संकेत हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म करती हैं।

आवाज में बदलाव आना (Hoarseness of Voice)

यदि आपकी आवाज भारी या कर्कश हो गई है और 2-3 हफ्तों में भी ठीक नहीं हो रही, तो यह वॉयस बॉक्स पर दबाव या नर्व डैमेज का नतीजा हो सकता है, जो लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है।

लगातार थकान महसूस होना (Chronic Fatigue)

पूरी नींद लेने के बावजूद यदि आप दिनभर थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं की वजह से हो सकता है, जो आपकी ऊर्जा को तेजी से खर्च करती हैं।

लंबे समय तक खांसी और बलगम (Persistent Cough)

अगर सामान्य खांसी 2-3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी हुई है, खासकर अगर उसमें खून आ रहा है या खांसी के साथ सीने में दर्द भी हो रहा है, तो यह सीरियस संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत जांच करवानी चाहिए।

क्या करें? कैसे बचें?

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, खासकर अगर वे लगातार बने हुए हैं। चेस्ट X-ray, सीटी स्कैन और बायोप्सी जैसे टेस्ट से लंग कैंसर की पुष्टि की जा सकती है। स्मोकिंग, प्रदूषण, और परिवार में कैंसर का इतिहास होने पर खतरा और बढ़ जाता है। नियमित हेल्थ चेकअप, धूम्रपान से दूरी, और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है।

नोट: जैसे ही कोई भी लक्षण गंभीर लगे या लंबे समय से बना हुआ हो, खुद डॉक्टर बनकर इलाज करने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें।