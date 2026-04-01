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छोटे से कमरे से स्टार बने Mr Faisu का मुंबई में आलीशान घर देख रह जाएंगे दंग

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Apr, 2026 06:34 PM
छोटे से कमरे से स्टार बने Mr Faisu का मुंबई में आलीशान घर देख रह जाएंगे दंग

नारी डेस्क : सोशल मीडिया स्टार और एक्टर फैसल शेख उर्फ मिस्टर फैसू का सफर संघर्ष से सफलता तक की मिसाल है। मुंबई के बहरामपाड़ा की तंग गलियों के एक छोटे से कमरे से निकलकर आज उन्होंने एक शानदार और लग्जरी घर बना लिया है। हाल ही में सामने आए उनके घर के वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

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छोटे घर से बड़े सपनों तक का सफर

फैसल शेख ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उनका पूरा परिवार पहले 10x12 के छोटे से कमरे में रहता था, जिसमें किचन और वॉशरूम भी शामिल था। आज उनका नया घर इतना बड़ा और भव्य है कि सिर्फ स्टोरेज रूम ही उनके पुराने घर जितना बड़ा है।

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एंट्रेंस से ही दिखता है लग्जरी टच

फैसू का घर एक मॉर्डन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में स्थित है, जिसका एंट्रेंस बेहद आकर्षक है। चमकदार सफेद मार्बल फ्लोर, स्टाइलिश लाइटिंग और लकड़ी का काम घर में कदम रखते ही लग्जरी एहसास देता है।

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लिविंग एरिया में मॉर्डन और क्लासी डिजाइन

घर का लिविंग एरिया सफेद और भूरे रंग के खूबसूरत कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया गया है, जो इसे एक मॉर्डन और एलिगेंट लुक देता है। दीवारों पर इटैलियन मार्बल का काम किया गया है, वहीं आरामदायक डिजाइनर सोफे इस स्पेस को और भी आकर्षक बनाते हैं। कमरे में लगा गोल्डन कैलिग्राफी आर्टपीस इसकी खूबसूरती को खास बनाता है। साथ ही, बड़ी कांच की खिड़कियां और स्लाइडिंग दरवाजे भरपूर प्राकृतिक रोशनी को अंदर लाते हैं, जिससे पूरा एरिया खुला, ब्राइट और बेहद शानदार नजर आता है।

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डाइनिंग एरिया में दिखी एलिगेंस

डाइनिंग एरिया में सफेद और गहरे भूरे रंग की टेबल-कुर्सियां, रोज गोल्ड फिनिश और कस्टमाइज्ड शीशा इसे प्रीमियम लुक देते हैं। साथ ही कांच की डिजाइनर अलमारी और टेक्सचर्ड दीवार इस स्पेस को खास बनाती है। फैसू का बेडरूम सादगी और मॉर्डन डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। न्यूट्रल टोन, सॉफ्ट पैनल वाली दीवार और बड़ी खिड़की कमरे को आरामदायक और स्टाइलिश बनाती है।

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स्टाइलिश वॉर्डरोब बना आकर्षण का केंद्र

बेडरूम में बना ग्लास-डोर वॉर्डरोब खास आकर्षण का केंद्र है, जिसमें ट्रॉफियां, घड़ियां और परफ्यूम्स को बेहद सलीके से सजाया गया है। दीवार पर लगा कस्टमाइज्ड टेढ़ा-मेढ़ा शीशा कमरे को यूनिक और मॉर्डन टच देता है।

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