चुपचाप बहुत कुछ सहती है आपकी Kidney, आपकी गलत आदतें इसे जल्द कर देती है खराब

नारी डेस्क: ज़्यादातर लोग अपनी किडनी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वे आपके दिल या फेफड़ों की तरह नहीं हैं आपको उनके काम करने का एहसास नहीं होता। लेकिन वे चुपचाप हर समय बहुत सारा काम करती रहती हैं। आपकी किडनी गंदगी को छानती हैं, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को नियंत्रित करती हैं, और यहां तक कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करती हैं। असल में, वे आपके शरीर के अंदरूनी सिस्टम को साफ़-सुथरा और स्थिर बनाए रखती हैं।



बाद में दिखते हैं किडनी खराब के लक्षण

जब किडनी ठीक से काम कर रही होती हैं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब किडनी की सेहत बिगड़ने लगती है, तो शुरुआत में इसके लक्षण हमेशा साफ़-साफ़ दिखाई नहीं देते। आपको शायद सामान्य से ज़्यादा थकान महसूस हो, शरीर में सूजन दिखे, या पेशाब करने की आदत में कुछ बदलाव नजर आए। सच कहूं तो, इन बातों को नज़रअंदाज़ करना बहुत आसान होता है और जब तक लक्षण साफ़ तौर पर दिखाई देने लगते हैं, तब तक किडनी को कुछ नुकसान हो चुका होता है। इसलिए रोज की आदतें बहुत मायने रखती हैं।



किडनी क्यों है इतनी जरूरी?

Kidneys का काम है शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालना, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। यानी ये शरीर का “फिल्टर सिस्टम” हैं। हमारी रोज़मर्रा की कुछ ऐसी आदतों की वजह से इसे धीरे-धीरे नुकसान पहुंच सकता है, जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती; अक्सर, अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छोटे-मोटे बदलाव करके भी समय के साथ बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है।



रोज़ की आदतें पहुंचाती है नुकसान

कम पानी पीना: इससे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है

ज्यादा नमक (Salt) खाना: इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है, जिससे Kidney Disease का रिस्क बढ़ता है

बार-बार पेनकिलर लेना: बिना जरूरत दर्द की दवाएं (painkillers) लेना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर लंबे समय तक

देर तक पेशाब रोकना: यह आदत इन्फेक्शन और किडनी पर दबाव बढ़ा सकती है

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड: इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। किडनी की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम कर सकते हैं।



किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत

शुरुआत में ज्यादा लक्षण नहीं दिखते, लेकिन ये संकेत नजर आ सकते हैं:

-पैरों या चेहरे पर सूजन

-थकान और कमजोरी

- पेशाब में बदलाव (कम या ज्यादा, झाग)

- बार-बार यूरिन इंफेक्शन



किडनी को हेल्दी रखने के आसान टिप्स



रोज़ पर्याप्त पानी पिएं, नमक कम करें, हेल्दी डाइट लें (फल, सब्जियां), नियमित एक्सरसाइज करें, बिना डॉक्टर सलाह दवा न लें। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी तब तक नहीं बोलती, जब तक नुकसान बहुत ज्यादा न हो जाए। इसलिए अभी से अपनी आदतों को सुधारना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखें- “Healthy habits today = Healthy kidneys tomorrow”।

