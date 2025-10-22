पीरियड्स संंबंधी समस्या दूर करेगा बथुआ का साग, जान लें इसके गजब के फायदे

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में साग की कई सारी वैराइटी मिलती हैं। यह सब तरह के साग खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहत लाभकारी होते हैं। इस मौसम में मिलने वाला बथुआ का साग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन-बी2, बी3, बी5, विटामिन-सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंग्नीज, फॉस्फोरस, पौटेशियम, सोडियम और पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स मौजूद होते हैं यह सारे मिनरल्स मौसमी बीमारियों से बचाने और इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए आज इस आर्टिकल के जरिए आपको बताते हैं कि सर्दियों में बथुआ का साग खाने से स्वास्थ्य को क्या-क्या फायदे होंगे। आइए जानते हैं....

पाचन संबंधी दिक्कतें होगी दूर

इस साग में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और सोडियम मौजूद होता है। सर्दियों में बथुआ के साग में नमक मिलाकर खाने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट में दर्द, कब्ज और उल्टी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। जिन लोगों को पेट में कीड़े होते हैं वह यदि बथुआ का साग का सेवन करने से इस समस्या से राहत मिल सकती है।

पीरियड्स प्रॉब्लम्स होगी दूर

यह साग पीरियड्स संबंधी समस्याएं दूर करने में भी मदद करता है। यदि आपको पीरियड्स रुक-रुक कर आते हैं तो बथुआ के जूस में काला नमक मिलाकर इसका सेवन करें।

खून होगा साफ

यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ निकालने में मदद करता है। बथुआ में नीम की पत्तियां मिलाकर खाने से खून साफ होता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने में मदद मिलती है।

दांतों की समस्या होगी दूर

बथुए की पत्तियां को कच्चा खाने से सांस की बदबू दूर होती है। इसके अलावा पायरिया और दांतों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है।

स्किन प्रॉब्ल्मस रहेगी दूर

बथुआ का रस यदि नियमित तौर पर लिया जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं जिन लोगों को चेहरे पर कील-मुंहासे, फोड़े, दाद, खुजली जैसी समस्याएं होती हैं उन्हें हफ्ते में एक बार बथुआ के रस में नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने की एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं।

कब्ज होगी दूर

कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए बथुआ के लिए फायदेमंद है। गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।