सोने के दामों में हुई भारी गिरावट, जानें नवंबर में कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी?

नारी डेस्क : नवंबर की शुरुआत के साथ ही देवउठनी एकादशी (1 नवंबर) आ रही है और इसके बाद पारंपरिक शादी-त्योहारों का सीज़न शुरू होता है। इस मौसम में सोना और चांदी की मांग बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

सोना के रेट का हाल

सोना (24 कैरेट, 10 ग्राम): औसत ₹1,23,000, शहरवार: दिल्ली ₹1,22,380, मुंबई ₹1,24,480

चांदी (10 ग्राम): लगभग ₹1,550, प्रति किलोग्राम ₹1,55,000–1,60,000

भाव गिरने/स्थिर रहने के कारण

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और ब्याज दर पर अनिश्चितता

वैश्विक कमोडिटी मूव्स, जैसे कॉपर की तेजी

घरेलू मांग और प्रॉफिट-बुकिंग

नवंबर में कीमतों का अनुमान

सोना: ₹1,25,000–₹1,30,000 प्रति 10 ग्राम। शादी-त्योहारों की बढ़ी हुई खरीदी। भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित-हैवन मांग।

केंद्रीय बैंकों की खरीद

चांदी: ₹1,50,000–₹1,65,000 प्रति किलोग्राम अमेरिकी ब्याज दर स्थिर रहने पर कोई बड़ा झटका नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रति औंस ~$40 तक उछाल की संभावना।

निवेशकों के लिए सुझाव

शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स: Fed बैठक और बाजार वोलैटिलिटी पर नज़र रखें; प्रॉफिट-बुकिंग हो सकती है। लंबी अवधि निवेशक / गहने खरीदने वाले: शादी-त्योहार की मांग और भावों को देखकर निर्णय लें। वैश्विक संकेत, डॉलर इंडेक्स और केंद्रीय बैंक-नीतियों से भाव अचानक बदल सकते हैं; निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से राय लें।