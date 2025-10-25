25 OCTSATURDAY2025 8:10:13 PM
बाबा वेंगा ने बताई 2026 में सोने की कीमतों की कहानी, भविष्य के रेट जानकर उड़ जाएंगे होश

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Oct, 2025 06:26 PM
नारी डेस्क : पिछले कुछ दिनों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है। दिवाली के बाद भारतीय बाज़ार में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसे में सभी की नज़रें अब 2026 पर टिकी हैं। कि बल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं।

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या कहती है?

बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में दुनिया किसी बड़े आर्थिक संकट या वैश्विक उथल-पुथल का सामना कर सकती है। ऐसे में निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की ओर रुख करेंगे, जिससे इसकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह भविष्यवाणी सच होती है तो सोने की कीमतों में 25 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।

कितनी ऊंचाई छू सकता है सोना?

वर्तमान दरों के हिसाब से देखा जाए तो 2026 तक सोना ₹1,62,500 से ₹1,82,000 प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच सकता है।
यह भारतीय इतिहास में सोने की कीमतों का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा।

घरेलू वायदा बाजार का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर की समाप्ति वाले सोने के वायदा सोमवार, 24 अक्टूबर को ₹1,23,587 प्रति 10 ग्राम पर खुले।
दिन के अंत में इसमें हल्की गिरावट दर्ज हुई और यह ₹1,23,451 पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते सोना ₹1,24,239 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा, जबकि निचला स्तर ₹1,21,400 रहा। दिवाली से पहले सोने ने ₹1,30,000 का आंकड़ा पार कर निवेशकों को चौंका दिया था, हालांकि उसके बाद थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।

क्यों बढ़ती है सोने की कीमत?

आर्थिक अस्थिरता और मंदी की आशंका
डॉलर में गिरावट और तेल की कीमतों में उछाल
शेयर बाजार में अस्थिरता
निवेशकों का सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख
अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो छोटे-छोटे चरणों में निवेश करें।

 

