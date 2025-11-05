यहां कार से भी ज्यादा महंगा है गोल्ड, 1-2 नहीं सीधा 4 लाख पहुंचा एक तोला सोना

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान भले ही कई मोर्चों पर एक-दूसरे से अलग हों, लेकिन एक जुनून दोनों देशों को जोड़ता है वह है सोने के प्रति प्रेम। शादियों से लेकर त्योहारों तक, सोना हर उत्सव में अहम भूमिका निभाता है। फिर भी पाकिस्तानियों द्वारा सोने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत भारत में चुकाई जाने वाली कीमत से कहीं ज़्यादा है, और यह उस स्तर तक पहुंच जाती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।



चंद दिन पहले पाकिस्तान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 4,20,650 पाकिस्तानी रुपये है। वहीं चांदी का लेटेस्ट रेट देखें, तो ये 4,41,000 रुपये प्रति किलो चल रही है। इस दर पर कई लोगों के लिए सोना खरीदना बेहद महंगा होगा। पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से काफी कमजोर है। रूपांतरण के बाद भी, पाकिस्तानी हर 10 ग्राम सोने के लिए भारतीयों की तुलना में लगभग 13,000 रुपये ज़्यादा चुकाते हैं, जिससे वहां सोना काफ़ी महंगा हो जाता है।



यानी कि अगर हम भारत में कम कीमत पर सोना खरीदकर पाकिस्तान में बेचें, तो हम लाखों रुपये का मुनाफ़ा कमा सकते हैं। पर बता दें कि भारत से सोना निर्यात करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, और बिना अनुमति के इसे सीमा पार ले जाना गैरकानूनी और गंभीर आपराधिक अपराध है। पाकिस्तान में स्थिति अलग है। अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार अक्सर सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाती है। हाल ही में, 60 दिनों के प्रतिबंध के कारण सोने की कमी हो गई, जिससे सोने की कीमतें तेज़ी से बढ़ गईं। सोने की तस्करी के बारे में सोचना भी एक बड़ी भूल होगी।