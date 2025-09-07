09 SEPTUESDAY2025 2:00:38 PM
गौहर खान ने डिलीवरी से पहले किया धमाकेदार डांस, देखिए Pregnant शूरा खान ने क्या कहा!

गौहर खान ने डिलीवरी से पहले किया धमाकेदार डांस, देखिए Pregnant शूरा खान ने क्या कहा!

नारी डेस्क : पॉपुलर एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 7’ की विनर गौहर खान हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। गौहर और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। कपल ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी के जन्म की खुशखबरी साझा की, लेकिन अब तक फैंस को उनके नन्हे शहजादे की झलक नहीं मिली है। हालांकि, गौहर खान का अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो डिलीवरी से ठीक पहले का है।

डिलीवरी से ठीक पहले गौहर का अंदाज

इस वीडियो में गौहर अपने पति जैद दरबार के साथ हॉस्पिटल में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। वह अस्पताल के कपड़ों में हैं, लेकिन उनका मूड बेहद खुश और जोशीला है। वीडियो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह डांस डिलीवरी से सिर्फ कुछ ही मिनट पहले का है। गौहर खान फुर्ती और खुशी के साथ डांस कर रही हैं, और कपल इस पल को खूब एन्जॉय कर रहा है।

पति संग गौहर ने किया जमकर डांस

वीडियो में गौहर के हाथ में बैंड भी नजर आ रहा है, जो एडमिट होने के बाद पहनाया जाता है। इस खास मोमेंट को एन्जॉय करते हुए दोनों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। गौहर ने खुद बताया कि यह वीडियो उनके बच्चे के दुनिया में आने से ठीक पहले का है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शूरा खान ने वीडियो पर किया कमेंट

गौहर के इस अंदाज को देखकर अरबाज खान की पत्नी शूरा खान ने कमेंट किया “Hahahah बहुत क्यूट, माशाअल्लाह।” साथ ही सोशल मीडिया के बाकी यूजर्स भी गौहर के इस वीडियो को बेहद क्यूट और एन्जॉय करने लायक बता रहे हैं। फैंस ने कपल को दोबारा पेरेंट्स बनने पर बधाई भी दी। वीडियो ने इंटरनेट पर पॉजिटिविटी और खुशी का माहौल फैला दिया है।

गौहर खान और जैद दरबार का यह वीडियो दिखाता है कि खुशियों के पलों को कैसे खुलकर जीया जा सकता है। डिलीवरी के कुछ मिनट पहले भी उनका जोश और खुशी फैंस को खूब पसंद आ रही है।

