गार्लिक हर्ब & पोटैटो स्टैक्स

नारी डेस्क : गार्लिक हर्ब और आलू की यह स्टैक रेसिपी बनाने में आसान और स्वाद में लाजवाब है। पतले आलू की स्लाइस को हर्ब, लहसुन और परमेसन चीज़ के साथ बेक किया जाता है, जिससे हर काट में क्रिस्पी और फ्लेवरफुल अनुभव मिलता है। यह डिश स्नैक्स, साइड डिश या पार्टी फिंगर फूड के रूप में परोसी जा सकती है और बच्चों-बड़ों दोनों को पसंद आएगी।

Servings - 4

सामग्री

ऑलिव ऑयल – 100 मिलीलीटर

पिघला हुआ मक्खन – 70 मिलीलीटर

लहसुन – 2 छोटे चम्मच

सूखी थाइम – 1/2 छोटा चम्मच

सूखी रोज़मेरी – 1/2 छोटा चम्मच

सूखी पार्सले – 1/2 छोटा चम्मच

समुद्री नमक – 1/2 छोटा चम्मच

आलू – 800 ग्राम

पानी – 800 मिलीलीटर

परमेसन चीज़ – 70 ग्राम

काली मिर्च – 1/4 छोटा चम्मच

सजावट के लिए: परमेसन चीज़, क्रश्ड काली मिर्च, ताजा पार्सले

बनाने की विधि

1. एक बाउल में 100 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 70 मिलीलीटर पिघला हुआ मक्खन, 2 छोटे चम्मच लहसुन, 1/2 छोटा चम्मच सूखी थाइम, 1/2 छोटा चम्मच सूखी पार्सले और 1/2 छोटा चम्मच समुद्री नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएँ और अलग रख दें।

2. 800 ग्राम छिले हुए आलू को पतली स्लाइस में काट लें। (स्लाइसर का उपयोग करें)

3. स्लाइस किए हुए आलू को 800 मिलीलीटर पानी में धो लें।

4. आलू को छानकर दूसरे बाउल में डालें। इसमें तैयार किया हुआ गार्लिक मिश्रण, 70 ग्राम परमेसन चीज़ और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर आलू के स्लाइस अच्छी तरह कोट करें।

5. आलू की स्लाइस को मफिन/कप बेकिंग ट्रे में लेयर करके रखें। ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से ढक दें।

6. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और आलू को 25-30 मिनट तक बेक करें। फिर ओवन से निकालें।

7. एल्युमिनियम फॉयल हटा दें और फिर से 20-25 मिनट तक उसी तापमान पर बेक करें।

8. ऊपर से परमेसन चीज़, क्रश्ड काली मिर्च और ताजा पार्सले डालकर सजाएं।

9. गरमागरम परोसें।

