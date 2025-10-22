छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पहली बार डेढ़ दिन की होगी छुट्टी !

नारी डेस्क: बिहार के साथ- साथ देश की राजधानी दिल्ली भी छठ पूजा उत्सव के लिए तैयार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को आश्वासन दिया कि आगामी छठ पूजा उत्सव की तैयारियाँ जोरों पर हैं, जिसमें स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय राजधानी में सभी श्रद्धालुओं के लिए एक सुचारू उत्सव सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार छठ पूजा के दौरान स्कूल बंद करने की भी योजना बनाई जा रही है।



दरअसल दिल्ली में छठ के लिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी का ऐलान होता था, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार डेढ़ दिन की छुट्टी की योजना बना रही है। 27 तारीख को दोपहर 2:00 बजे से दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे. 28 तारीख को दिनभर दिल्ली सरकार में छुट्टी होगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने हाल ही में कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे श्रद्धालु स्वच्छ पानी में खड़े होकर प्रार्थना करें।



सीएम ने बताया कि पिछली बार केवल 929 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इस बार 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आने वाले सभी आवेदनों के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। छठ पूजा, जो 25 अक्टूबर से शुरू होती है और चार दिनों तक चलती है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है। इसमें कठोर अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना के लिए जलाशयों पर सामूहिक सभाएं शामिल हैं। यह त्योहार बड़ी संख्या में महिला भक्तों को आकर्षित करता है और अक्सर दैनिक घरेलू कामों से छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में इसका विशेष महत्व है, और दिल्ली और अन्य जगहों पर रहने वाले इन क्षेत्रों के प्रवासियों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है।

