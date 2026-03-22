इस बार ईद की शाम रही सलीम खान के नाम,  डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार दिखे पूरे परिवार के साथ

नारी डेस्क: वयोवृद्ध स्क्रीनराइटर सलीम खान ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दर्शन दिए। बॉलीवुड के चहेते स्टार सलमान खान के साथ उनके पिता सलीम और बाकी खान परिवार भी था, जब उन्होंने ईद के मौके पर अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से अपने फैंस का अभिवादन किया। सलमान के साथ उनकी मां सलमा खान, भाई सोहेल खान और अरबाज खान, और बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान भी थीं, जब उन्होंने अपने फैंस को "ईद मुबारक" कहा।



'बजरंगी भाईजान' एक्टर द्वारा अपने IG पर शेयर किए गए वीडियो में, उन्हें अपने पिता को व्हीलचेयर पर लाते हुए देखा गया। पिता और बेटे की जोड़ी को बाद में अपने घर के बाहर जमा लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए देखा गया। सलमान ने नीली डेनिम के साथ भूरे रंग की शर्ट पहनी थी और उन्हें अपने फैंस को फ्लाइंग किस देते हुए, साथ ही सलाम और नमस्ते करते हुए भी देखा गया। सलमान ने अपने कैप्शन में लिखा- "ईद मुबारक, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, पिताजी घर वापस आ गए हैं, धन्यवाद,



बता दें कि सलीम खान को हाल ही में मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जहां वे लगभग एक महीने से भर्ती थे। डॉक्टरों ने पहले पुष्टि की थी कि सलीम खान को हल्का हेमरेज हुआ था। सलीम को लेखक जावेद अख्तर के साथ मिलकर मशहूर जोड़ी 'सलीम-जावेद' के एक हिस्से के तौर पर शोहरत मिली। उन्हें बॉलीवुड की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखने का श्रेय दिया जाता है, जैसे "शोले", "दीवार", "जंजीर" और "डॉन", ये तो बस कुछ ही नाम हैं। सलमान की बात करें तो, वह फिलहाल अपने आने वाले वॉर ड्रामा "मातृभूमि" में व्यस्त हैं, जिसे पहले "बैटल ऑफ़ गलवान" कहा जाता था। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस प्रोजेक्ट में चित्रांगदा सिंह मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नज़र आएंगी। "मातृभूमि" 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।