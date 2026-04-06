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इस बार जल्दी आएगा CBSE Board 10वीं 12वीं का रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे करें चेक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Apr, 2026 03:30 PM
इस बार जल्दी आएगा CBSE Board 10वीं 12वीं का रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऐसे करें चेक

नारी डेस्क: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से उम्मीद है कि वह जल्द ही 2026 के लिए क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा, पूरे भारत में लाखों छात्र अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हालाकि बोर्ड ने अभी तक नतीजों की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले सालों के रुझान और चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया को देखते हुए लगता है कि इस साल नतीजे जल्दी जारी किए जाएंगे।
 

ऑनलाइन उपलब्ध होंगे नतीजे

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नतीजे आमतौर पर मई के मध्य में घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार ये उससे पहले ही घोषित किए जा सकते हैं, जिससे छात्रों को अपने आगे की पढ़ाई की योजना बनाने के लिए ज़्यादा समय मिल जाएगा। नतीजे जारी होने के बाद ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें और समय पर अपडेट पाने के लिए बोर्ड के आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म नियमित रूप से देखते रहें।


CBSE के नतीजे कब तक आने की उम्मीद है?

CBSE क्लास 10 और 12 के 2026 के नतीजे अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत के बीच घोषित होने की संभावना है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि नतीजे 5 मई से पहले भी जारी किए जा सकते हैं। पिछले रुझानों के आधार पर, CBSE आमतौर पर मई के दूसरे हफ़्ते में नतीजे घोषित करता है, लेकिन इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, इसलिए नतीजे पहले भी घोषित किए जा सकते हैं। हो सकता है कि पहले क्लास 10 के नतीजे घोषित किए जाएं और उसके बाद क्लास 12 के, हालांकि कभी-कभी दोनों के नतीजे एक साथ भी जारी कर दिए जाते हैं।


CBSE के नतीजे कहां देखें?

नतीजे घोषित होने के बाद, छात्र CBSE के इन आधिकारिक पोर्टल्स पर अपने नतीजे देख सकते हैं cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in में इसके अलावा, ज़्यादा ट्रैफिक वाले समय में वेबसाइट पर लोड कम करने के लिए, नतीजे DigiLocker और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। छात्रों को लॉग इन करके अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID की ज़रूरत होगी।


ऐसे डाउनलोड हाेगी मार्कशीट 

छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी CBSE मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं

-CBSE के नतीजों वाली आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
-कक्षा 10 या कक्षा 12 के नतीजों से जुड़े लिंक पर क्लिक करें
-लॉग इन क्रेडेंशियल्स (रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID) डालें
-नतीजा देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें
-भविष्य में काम आने के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें
-CBSE DigiLocker के ज़रिए डिजिटली साइन की हुई मार्कशीट भी देगा, जो आधिकारिक इस्तेमाल के लिए मान्य हैं
 

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