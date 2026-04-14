14 APRTUESDAY2026 8:19:04 PM
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क्या मीठे की खुशबू से ही बढ़ जाती है शुगर, हर Diabetes Patient को पता होने चाहिए ये बात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Apr, 2026 07:20 PM
क्या मीठे की खुशबू से ही बढ़ जाती है शुगर, हर Diabetes Patient को पता होने चाहिए ये बात

नारी डेस्क: ताज़े बने केक या चाशनी वाली मिठाइयों की महक, जो हवा में तैरती हुई आती है, उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों के मन में ऐसे पलों में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ़ मीठे खाने की महक से ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का जवाब राहत देने वाला है। उनकी मानें तो सिर्फ़ किसी मीठी चीज की महक लेने से खून में ग्लूकोज नहीं पहुंचता। 


 महक लेने से खून में ग्लूकोज नहीं बढ़ता

हेल्थ एक्सपर्ट्स  के अनुसार मीठी चीज की महक लेने से खून में ग्लूकोज सीधे नहीं बढ़ता है। गंध सूंघने से केवल शारीरिक प्रतिक्रिया (cephalic phase response) शुरू हो सकती है, जो शरीर को खाने के लिए तैयार करती है, लेकिन यह रक्त में ग्लूकोज नहीं डालती। ब्लड शुगर केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने और पचाने से ही बढ़ता है। जब शरीर भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। केवल गंध से ही रक्तप्रवाह में ग्लूकोज़ प्रवेश नहीं कर सकता। हालाँकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर भोजन से जुड़े संकेतों पर सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया ज़रूर देता है।


खाने की महक करती है ट्रिगर

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, खाने की महक उस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है जिसे वैज्ञानिक 'सेफेलिक फेज़ रिस्पॉन्स' कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसमें शरीर खुद को खाने के लिए तैयार करता है। डायबिटीज़ वाले लोगों में, खासकर जो लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं, यह प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लड शुगर के स्तर पर इसका असर आमतौर पर बहुत कम होता है।डायबिटीज वाले लोगों में, खासकर जो लोग इंसुलिन थेरेपी पर हैं इस प्रतिक्रिया के बारे में जानना ज़रूरी है।


 खाने की खुशबू से बढ़ती है भूख

हालांकि, खाने की महक से सीधे तौर पर ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, लेकिन यह हमारे व्यवहार पर असर डाल सकती है। खाने की खुशबू से भूख बढ़ सकती है और खाने की तीव्र इच्छा (क्रेविंग) जाग सकती है। इसकी वजह से कभी-कभी लोग बिना सोचे-समझे कुछ खा लेते हैं या जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसका असर ब्लड ग्लूकोज़ के स्तर पर पड़ सकता है।  यह चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि इस बारे में जागरूक रहने की बात है। असल मुद्दा गंध नहीं है; बल्कि वह खाने का व्यवहार है जो उस गंध से शुरू हो सकता है।”
 

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